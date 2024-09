Huawei Mate XT: nuove foto dal vivo del primissimo tri-pieghevole

Fra meno di una settimana faremo ufficialmente la conoscenza di Huawei Mate XT, la novità con cui l’azienda cinese vuole spiazzare tutti. Lo spauracchio del ban USA è quasi un ricordo del passato, per una compagnia ben lungi dal tornare ai suoi fasti in occidente ma che in Cina sta nuovamente spopolando. Lo dimostrano le vendite di pieghevoli, in cui Huawei è riuscita a spodestare Samsung nonostante le sue vendite avvengano solo in madrepatria, e questo tri-pieghevole vorrà essere la consacrazione di tale risultato.

Huawei Mate XT è stato nuovamente avvistato: come sarà fatto il primo tri-pieghevole

Dopo averne visto i teaser ufficiali, qualcuno ha ben pensato di pubblicare in rete altre foto dal vivo che immortalerebbe Huawei Mate XT, mostrandocelo da una nuova prospettiva. Il tri-pieghevole era già stato paparazzato due volte nelle mani del presidente Richard Yu, foto che non ci meraviglierebbe scoprire siano state scattate con la sua complicità per alzare l’hype attorno al dispositivo.

Confrontando quelle con questa foto, vediamo una corrispondenza col modulo fotografico, rotondo e posto al centro della scocca, per quanto venga specificato che questo sarebbe un prototipo e non l’oggetto finale e quindi qualche dettaglio potrebbe cambiare. Questa volta abbiamo a che fare con un’immagine in più alta risoluzione, che ci permette di avere un’anteprima del nuovo meccanismo a doppio piegamento.

La prospettiva in questione ci mostra il lato destro di Huawei Mate XT, dove vediamo tasti fisici e un sensore d’impronte laterale incastonato in un frame piuttosto sottile. Accanto c’è la seconda cerniera (l’altra è nascosta alla vista dalla prospettiva), il cui spessore è più pronunciato proprio perché deve gestire la piega delle altre due sezioni dello schermo principale, che si vocifera avrà una diagonale da 10″.

La data di presentazione di Huawei Mate XT è ufficiale, e l’attesa è ormai ai minimi termini, per un tri-pieghevole che attirerà molte attenzioni ma che vedremo come si convertiranno in vendite, visto il prezzo molto elevato.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le