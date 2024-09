Xiaomi Mijia Smart Waist Massager EMS è l’ideale per il mal di schiena

Dopo il debutto del suo nuovo cuscino smart per collo e schiena, la casa di Lei Jun ha lanciato una versione alternativa: il nome è simile ma stavolta cambia sia la tecnologia alla base che il formato. Xiaomi Mijia Smart Waist Massager EMS si discosta completamente dall’omonimo cuscino: in questo caso si tratta di una fascia lombare con funzionalità intelligenti, utile per offrire un massaggio rilassante in qualsiasi occasioni (ad un prezzo contenuto, nel perfetto stile della compagnia cinese).

Xiaomi Mijia Smart Waist Massager EMS: caratteristiche e prezzo della prima fascia lombare del brand

Crediti: Xiaomi

Questa è la prima volta che Xiaomi presenta una fascia lombare: il brand è sempre più propositivo quando si tratta di prodotti life style, che ormai hanno ampliato a dismisura il suo portfolio grazie alla piattaforma di crowdfunding YouPin. Xiaomi Mijia Smart Waist Massager EMS viene proprio da quest’ultima: il dispositivo si presenta come una fascia che sfrutta la tecnologia EMS per massaggiare la zona lombare. La fascia funziona tramite l’elettrostimolazione muscolare, ossia il posizionamento di elettrodi e l’utilizzo di impulsi elettrici a bassa frequenza direttamente sul muscolo. Il massaggiatore Xiaomi è utile non solo per tonificare e rafforzare la zona lombare, ma anche per un utilizzo relax o contro i dolori (ovviamente ricordiamo che non si tratta di un dispositivo medico).

Crediti: Xiaomi

Nel caso di Xiaomi Mijia Smart Waist Massager EMS viene utilizzata la stimolazione elettrica transcutanea (TENS); la fascia presenta 7 modalità di utilizzo e 5 livelli di intensità per ognuna di esse. Il tutto con un design comodo ed un peso di soli 166 grammi. Ricordiamo che si tratta di una soluzione intelligente e quindi da gestire direttamente tramite smartphone.

La fascia lombare Xiaomi Mijia Smart Waist Massager EMS è in vendita in Cina tramite YouPin, al prezzo di 449 CNY (circa 57€ al cambio attuale). Per ora non ci sono ancora dettagli sul lancio Global: non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli (probabilmente il dispositivo debutterà su uno dei soliti store per noi occidentali).

