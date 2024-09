Nothing OS 3.0: tutte le novità della nuova versione con Android 15

A giusto il capo di Nothing ha offerto un primo assaggio della prossima versione del software del brand, ma ora con l’arrivo della prima Beta possiamo dare uno sguardo approfondito a quello che ci aspetta. Ecco tutte le novità di Nothing OS 3.0 (basata su Android 15), l’ultima incarnazione dell’interfaccia proprietaria della compagnia, in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Nothing OS 3.0 con Android 15: la versione Closed Beta mostra tutte le novità in arrivo

Nuova animazione di avvio – Crediti: Smartprix

Nel momento in cui scriviamo, Nothing non ha ancora annunciato la nuova versione della sua UI; immagini e changelog arrivano direttamente dalla Closed Beta, una ghiotta anteprima con tantissimi dettagli. Come anticipato in apertura, Nothing OS 3.0 è realizzata su base Android 15: il prossimo aggiornamento manderà in pensione l’attuale Nothing OS 2.5, introducendo tante novità. La versione di prova è stata testata sul telefono Nothing Phone (2a) ma è probabile che l’update farà capolino a bordo di tutti gli smartphone del brand di Carl Pei.

Nuova animazione di blocco con impronta – Crediti: Smartprix

Trattandosi di una versione Closed Beta, ossia un software sperimentale dedicato ad un numero chiuso di utenti, è probabile che ci saranno dei cambiamenti con l’UI finale. Per quanto riguarda la versione attuale, ecco l’elenco di tutte le novità che vedremo nella prossima Nothing OS 3.0 (anticipato dal changelog e da varie immagini).

Nuova animazione di avvio : il nuovo software arriva con un’animazione rinnovata per l’avvio e il riavvio del dispositivo. C’è il classico logo di Nothing sostituito poi da un cerchio colorato.

: il nuovo software arriva con un’animazione rinnovata per l’avvio e il riavvio del dispositivo. C’è il classico logo di Nothing sostituito poi da un cerchio colorato. Nuova animazione per lo sblocco con l’impronta digitale

Centro di controllo ridisegnato con pulsanti che possono essere ridimensionati

Nuovo orologio per la schermata di blocco

Nuove scorciatoie per personalizzare la schermata di blocco

Orologio dinamico : le dimensioni vengono regolate automaticamente in base alla presenza di widget e notifiche sulla schermata di blocco

: le dimensioni vengono regolate automaticamente in base alla presenza di widget e notifiche sulla schermata di blocco Nuova funzione per ripristinare automaticamente la home alle condizioni di fabbrica (solo la home)

alle condizioni di fabbrica (solo la home) il carattere Dot Matrix di Nothing è stato rimosso da varie sezioni dell’interfaccia: si tratta di un carattere spesso difficile da leggere e quindi la sua presenza all’interno dell’UI è stata ridimensionata

di Nothing è stato rimosso da varie sezioni dell’interfaccia: si tratta di un carattere spesso difficile da leggere e quindi la sua presenza all’interno dell’UI è stata ridimensionata Aggiunto un nuovo font : oltre a quello predefinito (Roboto) è stato introdotto anche un nuovo carattere più moderno e pulita, chiamato Inter

: oltre a quello predefinito (Roboto) è stato introdotto anche un nuovo carattere più moderno e pulita, chiamato Impostazioni ridisegnate : riducendo l’uso del Dot Matrix l’aspetto delle impostazioni appare più pulito e meglio organizzato

: riducendo l’uso del Dot Matrix l’aspetto delle impostazioni appare più pulito e meglio organizzato Nuovo assistente di ricarica : avverte l’utente in caso di malfunzionamenti sul fronte della ricarica

: avverte l’utente in caso di malfunzionamenti sul fronte della ricarica Nuova funzione dedicata alla Salute della batteria : questa funzionalità è stata migliorata e ridisegnata, con l’aggiunta di due sezioni (per la modalità di ricarica intelligente e quella personalizzata)

: questa funzionalità è stata migliorata e ridisegnata, con l’aggiunta di due sezioni (per la modalità di ricarica intelligente e quella personalizzata) Predictive Back Gesture : una nuova funzione (vista già in Android 14) che permette di visualizzare in anteprima il contenuto della schermata precedente quando l’utente effettua la gesture per tornare indietro

: una nuova funzione (vista già in Android 14) che permette di visualizzare in anteprima il contenuto della schermata precedente quando l’utente effettua la gesture per tornare indietro Ora è possibile registrare la schermata di una singola app (quindi tutte le notifiche e gli elementi di disturbo non vengono visualizzati) oppure tutto lo schermo

