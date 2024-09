Huawei annuncia Mate XT: sarà lui il primo tri-pieghevole al mondo

Il mese di settembre vedrà protagonista uno degli smartphone più particolari al mondo. Huawei Mate XT Ultimate Design è il primo telefono con display tri-pieghevole ed ora arriva la conferma ufficiale del suo nome commerciale (insieme al primo teaser).

Huawei Mate XT Ultimate Design: il primo smartphone tri-pieghevole è ormai ad un passo dal debutto

Crediti: Weibo

Il colosso tecnologico cinese ha fissato un evento per il 10 settembre 2024 ed ora arrivano le prime conferme su cosa possiamo aspettarci. È da tempo che si vocifera dell’esistenza di uno smartphone tri-pieghevole targato Huawei e dopo tante indiscrezioni e persino delle foto dal vivo, il lancio si avvicina. Il dispositivo arriverà sul mercato (cinese) come Huawei Mate XT Ultimate Design: ricordiamo che la dicitura “Ultimate” fa riferimento ai prodotti extra-lusso della compagnia asiatica, come già visto in precedenza.

Crediti: Weibo

Per amor di precisione, l’azienda non ha ancora confermato che questo sarà effettivamente il suo tri-fold, ma le dichiarazioni del CEO Richard Yu sembrano puntare proprio in questa direzione. Il nuovo telefono viene descritto dal dirigente come “il prodotto più pionieristico, innovativo e dirompente di Huawei”. Intanto il primo teaser non mostra il design del dispositivo ma lascia intuire due caratteristiche del comparto fotografico, ossia le elevate performance in situazioni di scarsa illuminazione e con lo zoom continuo (a periscopio).

Al momento si sa ancora pochissimo di Huawei Mate XT Ultimate Edition: nonostante il display pieghevole in due punti dovrebbe essere un dispositivo abbastanza sottile, da soli 5 mm di spessore quando aperto (e 15 mm quanto chiuso). Impossibile non aspettarsi un chipset Kirin top di gamma ed un comparto fotografico da primo della classe (nel perfetto stile del brand asiatico). Per quanto riguarda il futuro di questo particolare formato, anche altri marchi sono al lavoro sul proprio tri-fold (Samsung in primis, seguono Xiaomi, OPPO e Tecno).

