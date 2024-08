Il tri-pieghevole Huawei è stato paparazzato (di nuovo) nelle mani del presidente

Aggiornamento 16/08: nuove foto del tri-pieghevole Huawei, le trovate nell’articolo.

Evidentemente la sua presentazione si avvicina a grandi passi, perché altrimenti lo smartphone tri-pieghevole Huawei non sarebbe stato avvistato in queste foto dal vivo rapidamente circolate sui social. Per di più nelle mani di Richard Yu, presidente della divisione mobile della compagnia cinese che è stato paparazzato in più occasioni con in mano il tanto atteso foldable di nuova generazione.

Volete sapere come sarà fatto il tri-pieghevole Huawei? Eccone un primo assaggio

Nella prima foto possiamo apprezzarne in maniera preliminare le forme, non essendo scatti molto rivelatori. È evidente che si tratti del tri-pieghevole non soltanto per l’ampia diagonale dello schermo, che potrebbe comunque appartenere a un tablet compatto, ma anche e soprattutto perché sono ben visibili le pieghe dello schermo tipiche dei pieghevoli.

Da quel che poco che questa foto ci permette di vedere, la UI di HarmonyOS si adatta al suo peculiare form factor, con uno split screen che sfrutta i tre schermi a disposizione per mostrare da un lato quello che potrebbe essere il menu delle impostazioni o una lista di chat e dall’altro l’altra app in esecuzione. In alto a sinistra è presente anche il foro punch-hole per contenere la fotocamera frontale.

Nella foto si scorge il frame destro della scocca, dove il colore nero è interrotto da una barra centrale di colore chiaro: non è dato sapere di cosa si tratti, ma c’è qualcuno che ipotizza potrebbe essere un aggancio magnetico in stile iPad per ospitare un pennino, gadget che avrebbe decisamente senso su uno schermo del genere, essendo già supportato sull’attuale Huawei Mate X5.

Adesso abbiamo una nuova foto, sempre del tri-pieghevole Huawei nelle mani di Richard Yu ma questa volta da chiuso, permettendoci di capire meglio come sarà fatto. Oltre all’isola posteriore della fotocamera, lo scatto ci mostra uno smartphone apparentemente molto sottile, con tre sezioni sovrapposte che producono uno spessore generalmente non definibile compatto ma impressionante per questa tipologia di pieghevole.

È evidente che Huawei abbia messo in atto degli sforzi ingegneristici di alto profilo per realizzare un telefono del genere, dovendo ristudiare i canoni dei pieghevoli odierni. La data di presentazione non sarebbe lontana, per un tri-pieghevole che però potrebbe costare veramente molto.

