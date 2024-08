HyperOS: disattivare la pubblicità con un click? Xiaomi risponde

Da praticamente sempre, Xiaomi è afflitta dall’annosa e controversa questione della pubblicità. Sia che si parli della vecchia MIUI che dell’attuale HyperOS, negli anni moltissimi utenti hanno lamentato la presenza di annunci pubblicitari di vario tipo. Non a caso, sul nostro sito esiste un’apposita guida per spiegarvi come disattivarli e aiutarvi a vivere un’esperienza più “pulita”. Xiaomi è comunque migliorata, su alcuni modelli sono presenti pochissimi se non nessuno annuncio e addirittura è apparso in rete un video in cui vediamo un inedito toggle per disattivarla.

Xiaomi parla della possibilità di inserire un toggle per disattivare la pubblicità in HyperOS

Come raccontato nella storia della MIUI/Hyperos, uno dei modelli di business di Xiaomi trova radici nella MIUI come fonte di guadagno, e lo strumento principale con cui ciò avviene è proprio la pubblicità. Questo permette alla compagnia di tenere fede alla promessa fatta in passato di non superare il 5% dei profitti hardware e vendere prodotti a un prezzo che mediamente è fra i più bassi sugli scaffali.

Come anticipato, però, Xiaomi sta trovando metodi per ridurre gli annunci al minimo possibile per evitare che la loro eccessiva presenza infastidisca i consumatori al punto tale da allontanarli dal brand. Un video trapelato mostra un presunta nuovo toggle Manage system ads, che recita: “Attiva questa funzione per permettere la visualizzazione di un piccolo numero di pubblicità nelle app di sistema. Queste pubblicità ci aiutano a sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi scegliere di disattivarla quando vuoi.“.

Nella suddetta guida vi spieghiamo passo per passo come togliere gli annunci pubblicitari dalle app di sistema, perché già adesso è possibile farlo ma servono vari passaggi per disattivarli tutti. Certo è che avere un singolo toggle che li attivi/disattivi sarebbe decisamente comodo, e la notizia ha subito destato una certa curiosità nella community, al punto tale da spingere la dirigenza di Xiaomi a rispondere sull’accaduto ai media occidentali:

“Stiamo ri-ottimizzando la nostra strategia aziendale in questo senso per migliorare l’esperienza utente riducendo le app preinstallate e gli annunci visualizzati. Gli utenti dovrebbero essere in grado di vedere questi risultati molto presto nei nostri flagship. Tuttavia, la nostra filosofia è quella di apportare modifiche facilmente accessibili e utili a tutti i nostri utenti, quindi al momento non stiamo pianificando di aggiungere un interruttore che realisticamente solo una piccola quantità di utenti scoprirebbe e utilizzerebbe.”

Niente da fare per il toggle, che non verrà implementato né in MIUI né in HyperOS, e viene da chiedersi: il video è fake o è stato registrato su una ROM che rimarrà privata? Xiaomi ha però preso la palla al balzo per annunciare che ridurrà ulteriormente app pre-installate e pubblicità, una modifica che sarà visibile dai prossimi top di gamma: che stia parlando di Xiaomi 15 e 15 Pro?

