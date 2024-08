FOSSiBOT F3600 Pro è la nuova Power Station per le tue vacanze, subito in offerta lancio!

Il mese di agosto è finalmente arrivato e per molti è giunto il momento di andare in vacanza. Se sei un amante delle gite fuori porta o del campeggio, ma anche se hai bisogno di un generatore portatile (sempre utile sia a casa che in un’eventuale casa al mare), allora FOSSiBOT F3600 Pro è la soluzione da prendere al volo. La nuova Power Station debutta su Geekbuying ed è subito in offerta con codice sconto, anche in combo con un’utilissima batteria aggiuntiva (per non restare nemmeno un secondo senza energia).

La Power Station FOSSiBOT F3600 Pro è l’ultima novità del brand: a bordo troviamo una capiente batteria da 3.840 Wh realizzata con tecnologia LiFePO4 (per oltre 6.500 cicli di ricarica). Inoltre è possibile espandere la capienza della batteria fino a 11.520 Wh grazie all’apposito modulo Expansion Battery FB3840 (da 3.840 Wh, quindi la stazione supporta fino a due unità contemporaneamente). Viaggi in auto, campeggio, uso in ufficio oppure a casa come sistema di backup: FOSSiBOT F3600 Pro è adatto a qualsiasi esigenza e si rivela sia utile che affidabile, grazie alla modalità UPS. Quest’ultima permette di passare automaticamente dall’alimentazione tramite rete elettrica a quella a batteria in soli 10 ms (quando viene rilevata un’interruzione di corrente). La ricarica completa avviene in appena 1 ora e mezza, con un picco massimo di potenza di 4.200W (unendo sia la carica AC che tramite pannelli solari).

La nuova stazione targata FOSSiBOT è in grado di alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente ed è anche dotata di funzionalità smart. Basta utilizzare l’app per smartphone per accedere a tutti i controlli e monitorare lo stato della batteria e della carica. Il dispositivo monta anche una pratica luce LED da 3W e perfino una torcia magnetica da utilizzare all’occorrenza. Il display frontale a colori è facilissimo da consultare e permette di tenere sott’occhio tutti i parametri della Power Station. Infine, sono presenti sia un paio di ruote che un’impugnatura estraibile: F3600 Pro si trasporta con la massima semplicità, come fosse un trolley.

FOSSiBOT F3600 Pro debutta su Geekbuying in offerta con codice sconto e spedizione rapida dall’Europa (gratis); oltre alla Power Station è presente anche il Battery Pack aggiuntivo FB3840, sempre in promozione. Per concludere in bellezza, è possibile risparmiare ulteriormente scegliendo il bundle che comprende sia la nuova stazione F3600 Pro che il modulo batteria aggiuntivo (sempre con coupon). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

