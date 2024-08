KAISDA K7 è la e-bike perfetta per le passeggiate: ancora più conveniente con questa offerta

Con la vita di tutti i giorni che è sempre più frenetica, spesso ci si dimenticato quanto possa essere rilassante fare una bella passeggiata, magari in bicicletta, lungo un tranquillo sentiero di campagna o di montagna. Grazie all’e-bike KAISDA K7, per esempio, potrete godervi la passeggiata in completo relax, senza neanche dovervi sforzare troppo per pedalare. Scoprite come risparmiare e portare a casa questa bici elettrica grazie all’offerta lampo di Cafago!

Con KAISDA K7 le passeggiate in bici sono ancora più rilassanti

Crediti: KAISDA

KAISA K7 è una e-bike dotata di motore elettrico da 350W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h fino ad una pendenza di 20°. Il design pieghevole con telaio in lega di alluminio permette di trasportare facilmente questa bicicletta nel bagagliaio della macchina, in modo da poterla utilizzare anche nelle gite fuori porta. Il comodo cestino frontale e il portapacchi posteriore, inoltre, consento di trasportare in modo agevole qualsiasi zaino o borsa, senza alcun tipo di ingombro.

Le ruote da 20″ con pneumatici da 1.95″ si adattano bene alla superficie stradale, con una guida confortevole e priva di eccessive vibrazioni. La batteria da 36V 12.5 Ah garantisce fino a 75 km di autonomia in pedalata assistita, e scende ad un massimo di 65 Km quando la bici viene utilizzata in modalità full-electric. Il display LCD montato sul manubrio, inoltre, consente di visualizzare tutte le informazioni più importanti come la velocità e l’autonomia residua.

KAISA K7 è disponibile in offerta lampo su Cafago al prezzo di 729.99€, con uno sconto del 33%. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online, ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le