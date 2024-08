vivo V40 Pro ufficiale: stessa eleganza, ma molto più potente

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, il nuovo modello della gamma V è ufficiale. Stiamo parlando di vivo V40 Pro, versione potenziata dotata di varie migliorie (sia in termini di performance che dal punto di vista fotografico): ecco tutte le novità del mid-range stiloso tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato Global (per ora solo quello indiano).

vivo V40 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: vivo

In termini di design, vivo V40 Pro attinge a piene mani dal modello V40 standard e – ovviamente – da S19 Pro: la serie internazionale V è da sempre connessa alla gamma cinese S e anche in questo caso i dispositivi sono quasi sovrapposti. Rispetto ad S19 Pro, la versione Global V40 Pro ha una marcia in più: tutti i sensori fotografici (principali e selfie) presentano ottiche ZEISS. Abbiamo poi un look elegante, la certificazione IP68 (contro polvere e acqua) ed un ampio schermo AMOLED con bordi curvi. Il pannello misura 6,78″, con risoluzione 1.5K+, refresh rate a 120 Hz e fino a 4.500 nit di luminosità di picco.

Crediti: vivo

Rispetto a V40 base cambiano il chipset e il comparto fotografico: il SoC è una soluzione Dimensity 9200+ di MediaTek, mentre le fotocamere guadagnano un sensore aggiuntivo. Oltre al modulo principale da 50 MP (IMX921) e quello ultra-grandangolare da 50 MP è presente anche un teleobiettivo (sempre da 50 MP) con zoom ottico 2X e digitale fino a 50X. Presente l’iconico flash LED anulare chiamato Aura Light, mentre lato autonomia abbiamo un’unità da 5.500 mAh e ricarica da 80W. In basso trovate la scheda tecnica completa.

vivo V40 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 164,16 x 74,93 x 7,58 mm per 192 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a 120 Hz , luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con refresh rate fino a , luminosità fino a lettore d’impronte digitali sotto il display

raffreddamento al liquido con camera di vapore (area di dissipazione da 50.000 mm 2 )

) SoC MediaTek Dimensity 9200+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510)

+ 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510) GPU ARM Immortalis-G715 MP11

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS , Type-C, sensore IR, speaker stereo

, Type-C, sensore IR, speaker stereo fotocamera da 50 + 50 + 50 MP f/1.88-2.0-1.85 con IMX921 , OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo IMX816 | ottiche ZEISS per tutti i sensori

f/1.88-2.0-1.85 con , OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo IMX816 | ottiche ZEISS per tutti i sensori selfie camera da 50 MP f/2.0 (ZEISS)

f/2.0 (ZEISS) sistema operativo Android 14 con Funtouch OS 14

Quanto costa vivo V40 Pro – Prezzo e uscita

Il nuovo vivo V40 Pro ha debuttato in India il 7 agosto, al prezzo di partenza di circa 550€ al cambio attuale. La compagnia asiatica ha lanciato in Italia sia V40 e V40 Lite, che il modello V40 SE; di conseguenza non è da escludere che in futuro possa trovare spazio anche il fratello maggiore Pro. Nel frattempo, ecco tutte le configurazioni disponibili con il relativo prezzo.

8/256 GB – 49.999 INR ( 545€ ) – promo lancio

) – promo lancio 12/512 GB – 55.999 INR (610€) – promo lancio

