Ninkear N16 Pro: Intel i7, display 2K e 32GB/1TB oggi a metà prezzo

Nonostante le grandi aziende tech stiano da anni cercando di sostituirli con i tablet, i laptop restano degli strumenti di lavoro davvero imprescindibili per chi viaggia oppure è spesso fuori casa. Ninkear N16 Pro, per esempio, mette a disposizione degli utenti il meglio della tecnologia disponibile sul mercato, ed oggi può essere vostro ad un prezzo incredibilmente vantaggioso, grazie ad una nuova offerta lampo di Cafago.

Ninkear N16 Pro a soli 697€: approfittate subito dell’offerta lampo di Cafago

Crediti: Ninkear

Ninkear N16 Pro è un laptop dotato di display IPS da 16″ con risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel) e refresh rate da 165 Hz, con una copertura al 100% del color gamut sRGB per colori sempre fedeli in ogni contesto. Il dispositivo è equipaggiato con un processore Intel Core i7-13620H di 13esima generazione, affiancato da 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di spazio di archiviazione su memoria SSD: una dotazione da vero top di gamma. Il tutto viene alimentato da una batteria da ben 5.500 mAh che garantisce un’ottima autonomia.

Questo laptop mette a disposizione le prestazioni del sistema operativo Windows 11, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo a disposizione il supporto per Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. La tastiera full-size (quindi anche con tastierino numerico) è retro-illuminata, mentre l’ampio trackpad mette a disposizione anche un lettore di impronte digitali per rafforzare la sicurezza. Il comparto I/O, invece, vede la presenza di una porta USB 2.0, due USB 3.0, una USB-C, jack da 3.5 millimetri, Ethernet RJ45 ed un’uscita HDMI.

Ninkear N16 Pro è disponibile oggi in offerta lampo su Cafago all’eccezionale prezzo di 697.49€, con uno sconto del 49% rispetto al prezzo di listino (1359.99€). La spedizione, che avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online, è inoltre totalmente gratuita.

