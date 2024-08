Snapdragon 8 Gen 4: le specifiche tecniche trapelano in rete

La presentazione ufficiale del nuovo Snapdragon 8 Gen 4, il chipset che andrà ad alimentare i flagship di nuova generazione, è distante ancora diversi mesi, ma in queste settimane sono emersi diversi nuovi dettagli sulle capacità di questo nuovo hardware. In particolar modo, nelle ultime ore sono trapelate in rete le possibili specifiche tecniche del processore, con una lista particolarmente dettagliata di quelle che saranno le caratteristiche dell’inedito chipset di Qualcomm.

Snapdragon 8 Gen 4 punterà forte su efficienza e intelligenza artificiale

Crediti: SmartPrix

Nel “data sheet” trapelato in rete in queste ore, viene fatto riferimento a due varianti di Snapdragon 8 Gen 4: la prima, in versione standard, prende il numero di modello SM8750, mentre la seconda dedicata interamente alle performance verrà probabilmente indicata con il numero di modello SM8750P. Il modello standard verrà probabilmente utilizzato da brand come Xiaomi, vivo, OPPO, OnePlus, iQOO, Honor, Asus, e ZTE, mentre la versione performance potrebbe essere una esclusiva di Samsung (almeno per i primi tempi), proprio come accaduto già negli scorsi anni.

L’intelligenza artificiale sarà al centro delle performance di questo nuovo chipset, con un occhio di riguardo anche per l’efficienza energetica. Grazie al nuovo Qualcomm Sensing Hub, per esempio, Snapdragon 8 Gen 4 fornirà il supporto per tutte quelle AI dotate di “visione”, ovvero la capacità di riconsocere in modo continuo audio e video. Di seguito trovate tutte le specifiche trapelate in rete.

Processo di produzione a 3nm (TMSC)

CPU Qualcomm Oryon

GPU Qualcomm Adreno Series 8

ISP Qualcomm Spectra Image Signal Processor Series 8

VPU Adreno per encode e decode dei video in qualità ultra HD

DPU Adreno per il supporto ai display esterni in qualità ultra HD

Modem 3G/4G/5G con supporto mmWave e bande sub-6

Sottosistema Low-Power AI (LPAI) con DSP dedicato e acceleratore AI (eNPU) con supporto per audio e video always-on (Qualcomm Sensing Hub)

Qualcomm Aqstic Audio Technologies WCD9395

Qualcomm Secure Processing Unit

Qualcomm Hecagon Tensor Processor

Qualcomm FastConnect 7900 con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e Ultra Wide-band (UWB)

Supporto per le memorie LPDDR5X SDRAM

Vi ricordiamo, ovviamente, che si tratta di indiscrezioni non confermate (e attualmente non verificabili) quindi vi invitiamo come sempre ad attendere maggiori informazioni direttamente da Qualcomm.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le