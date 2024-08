C’è ancora vita per le vecchie Chromecast: in arrivo un importante aggiornamento

Nonostante Google abbia annunciato “la fine” delle Chromecast con il lancio del nuovo TV Streamer 4K, sembra proprio che ci sia ancora vita per la tv stick di Big G. In arrivo, infatti, ci sarebbe un importante aggiornamento per i dispositivi con Google TV, che dovrebbe introdurre un importante upgrade per quanto riguarda proprio il sistema operativo delle Chromecast. Un rappresentato di Google, infatti, questa settimana avrebbe avvisato la stampa dell’arrivo di questo nuovo importante aggiornamento per le tv stick.

Android 14 sta per arrivare sulle Chromecast con Google TV

Crediti: Google

Secondo quanto riportato da Android Authority, che ha avuto modo di parlare con un rappresentante di Google in occasione dell’evento Made by Google che ha visto la presentazione dei nuovi Pixel 9, la compagnia di Mountain View sarebbe in procinto di lanciare un nuovo (forse l’ultimo?) aggiornamento per le Chromecast con Google TV, che andrebbe a migliorare il sistema operativo, sostituendo l’ormai vetusto Android 12 con il più recente Android 14.

Purtroppo, però, le buone notizie terminano qui, perché nonostante l’aggiornamento comporti un sostanzioso upgrade per l’OS, non tutte le novità saranno disponibili per le Chromecast. Il supporto per le reti Thread, per esempio, non arriverà sulle tv stick di Google a causa della mancanza dell’hardware necessario, al contrario nel nuovo TV Streamer 4K che offrirà anche il supporto per Matter (e Matter-over-Thread).

Al momento non sappiamo quando questo aggiornamento sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi un lancio in concomitanza con l’arrivo sul mercato del nuovo Google TV Streamer 4K.

