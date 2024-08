iOS 17.6.1 disponibile da oggi: nuovo aggiornamento minore per iPhone

Proprio come anticipato dai rumor, Apple ha pubblicato in queste ore un nuovo aggiornamento minore per il sistema operativo mobile di iPhone, che arriva così alla versione 17.6.1. Questa nuova patch, stando alle indicazioni fornite dal colosso statunitense, ha il compito di risolvere alcuni problemi su iPhone ed un importante problema di sicurezza per la protezione dei dati.

iOS 17.6.1 corregge un importante errore di sicurezza su iPhone

iOS 17.6.1 è disponibile da oggi per tutti gli iPhone compatibili con iOS 17, con un peso di circa 350 MB per chi ha già installato l’ultima versione disponibile. Questo nuovo aggiornamento si occupa di risolvere alcuni importanti problemi, ma soprattutto di correggere un falla nelle sicurezza relativa alla protezione avanzata dei dati.

“Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e corregge un errore che impedisce di abilitare o disabilitare la protezione avanzata dei dati” si legge nel changelog ufficiale pubblicato da Apple.

Per installare questo nuovo aggiornamento vi basterà recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” per iniziare immediatamente a scaricare ed installare iOS 17.6.1, altrimenti potete attendere la notifica che vi avviserà della disponibilità della nuova patch di sistema.

