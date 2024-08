Huawei MatePad Air 2024 ufficiale: il nuovo tablet ultrasottile e dal prezzo accessibile

Insieme a MatePad Pro 12.2 (il primo tablet Android con Tandem OLED), il colosso tech cinese ha presentato anche il secondo capitolo della gamma Air. Ancora una volta abbiamo a che fare con un tablet dal prezzo accessibile, ma caratterizzato da uno stile elegante, buone specifiche tecniche ed un corpo sottile e leggero: ecco tutto quello che c’è da sapere su Huawei MatePad Air 2024, fresco di lancio in patria!

Huawei MatePad Air 2024: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo tablet

Crediti: Huawei

La nuova versione 2024 di Huawei MatePad Air cambia stile rispetto al predecessore e porta con sé vari miglioramenti: ritroviamo un corpo unibody in metallo, dal profilo sottile e dal peso contenuto, stavolta con una doppia fotocamera (con un layout rinnovato). Lo schermo sale a 12″, sempre con risoluzione 2.8K e refresh rate a 144 Hz (e sempre un pannello LCD) ma ora con una luminosità maggiorata (fino a 1.000 nit). La batteria sale a 10.100 mAh con ricarica da 66W (contro gli 8.300 mAh e i 40W del precedente modello) e il sensore principale da 13 MP ora è affiancato da un grandangolare da 8 MP.

Crediti: Huawei

Proprio come avvenuto con MatePad Pro 12.2 e con quasi tutti i dispositivi usciti negli ultimi mesi, Huawei non ha rivelato il chipset presente a bordo del tablet. Lato memorie, Huawei MatePad Air 2024 offre varie configurazioni con un prezzo di partenza di circa 384€ al cambio attuale. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili, insieme alle versioni Soft Light Edition: si tratta di edizioni caratterizzate da una protezione aggiuntiva per gli occhi, con un trattamento anti-riflesso.

8/256 GB – 2.999 CNY ( 384€ )

) 12/256 GB – 3.299 CNY ( 423€ )

) 12/256 GB (Soft Light Edition) – 3.599 CNY ( 461€ )

) 12/512 GB (Soft Light Edition) – 3.999 CNY (512€)

Huawei MatePad Air 2024 – Scheda tecnica

dimensioni di 270 x 183 x 5,9 mm per un peso di 555 grammi

display LCD IPS a 8 bit da 12″ 2.8K+ (2.800 x 1.840 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a 144 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit

IPS a da (2.800 x 1.840 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a e luminosità di picco di 1.000 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC (?)

CPU (?)

GPU (?)

8/12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile batteria da 10.100 mAh con ricarica da 66W

con ricarica da fotocamera da 13 + 8 MP (f/1.8-2.2) con PDAF e grandangolo

(f/1.8-2.2) con PDAF e grandangolo selfie camera da 8 MP (f/2.2)

(f/2.2) Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, 6 Speaker stereo, Type-C 3.1 Gen 1

HarmonyOS 4.2

