Huawei MatePad Pro 12.2 ufficiale: è il primo tablet “Android” con Tandem OLED

Arriva una novità targata Huawei, per il momento disponibile solo in patria. Il colosso tecnologico cinese ha lanciato un tablet nuovo di zecca: elegante, stiloso e potente, con una novità per quanto riguarda il display. Ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo tablet top Huawei MatePad Pro 12.2, fresco di lancio!

Huawei MatePad Pro 12.2: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo tablet premium

Crediti: Huawei

Come abbiamo visto anche nelle indiscrezioni precedenti, la grande particolarità di Huawei MatePad Pro 12.2 è il display: si tratta del primo tablet “Android” (ricordiamo che HarmonyOS è basato sul kernel Linux) equipaggiato con un pannello Tandem OLED, ossia uno schermo OLED a doppio strato, più sottile e duraturo e in grado di offrire una qualità visiva superiore. Il tablet presenta uno spessore di appena 5,5 mm ed un peso di soli 508 grammi, con uno schermo da 12,2″ (è il più leggero con questa diagonale) con una luminosità di picco di 2.000 nit, risoluzione 2.8K, refresh rate a 144 Hz e rapporto in 3:2.

Crediti: Huawei

Tra le altre specifiche troviamo una batteria da 10.000 mAh con ricarica rapida da 100W, il chipset Kirin 9010W, una fotocamera principale da 13 MP, un modulo selfie da 8 MP e il supporto a tastiera e stilo M-Pencil. Sono stati migliorati anche i software a bordo con tante ottimizzazioni per disegnare. Il prezzo del nuovo Huawei MatePad Pro 12.2 parte da circa 551€ al cambio attuale (4.299 CNY) per la versione da 12/256 GB, fino ad un massimo di ben 1.064€ al cambio (8.299 CNY) per la versione da collezione limitata Flowing Gold, da 16 GB/1 TB.

Huawei MatePad Pro 12.2 – Scheda tecnica

dimensioni di 271,25 x 182,53 x 5,5 mm per un peso di 508 grammi

display Tandem OLED a 10 bit da 12,2″ 2.8K+ (2.800 x 1.840 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a 144 Hz e luminosità di picco di 2.000 nit

a da (2.800 x 1.840 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a e luminosità di picco di 2.000 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC Huawei Kirin 9010W a 7 nm SMIC

a 7 nm SMIC CPU octa-core (2* Taishan V121 @ 2.3 GHz + 6* Taishan V121 @ 2.18 GHz + 4* Cortex-A510 @ 1.55 GHz)

+ 6* Taishan V121 @ 2.18 GHz + 4* Cortex-A510 @ 1.55 GHz) GPU Maleoon 910

12/16 GB di RAM

di RAM 256/512 GB/1 TB di storage non espandibile

di storage non espandibile batteria da 10.000 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 13 + 8 MP (f/1.8-2.2) con PDAF e grandangolo

(f/1.8-2.2) con PDAF e grandangolo selfie camera da 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, 4 Speaker stereo, Type-C 3.1 Gen 1, GPS

HarmonyOS 4.2

