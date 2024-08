Google TV Streamer ufficiale: il set-top-box in 4K che strizza l’occhio alla smart home

Google ha presentato oggi TV Streamer, un nuovo set-top-box che rappresenta la naturale evoluzione delle Chromecast che ci hanno accompagnato per più di 11 anni. Le indiscrezioni e i leak arrivati nelle scorse settimane vengono quindi confermate, con un nuovo dispositivo con Google TV che potrà essere utilizzato anche come Hub per la domotica grazie al supporto Thread e Matter. Con questo nuovo set-top-box, sembra proprio che Google abbia voluto lanciare il guanto di sfida ad Apple e alla sua TV 4K.

Google TV Streamer è l’evoluzione di Chromecast: tutto quello che c’è da sapere

Google TV Streamer è un set-top-box con Google TV che sostituisce in modo definitivo le Chromecast, ovvere le TV stick prodotte dalla compagnia di Big G fino ad oggi. Con un design levigato ed appiattito (realizzato con il 65% di plastica riciclata), il dispositivo è disponibile in due diverse colorazioni: Hazel e Porcelain, con tanto di telecomando abbinato. La parte frontale è completamente priva di qualsivoglia dettaglio, mentre sul retro troviamo le porte USB-C per l’alimentazione e il trasferimento dei dati, l’uscita HDMI 2.1 e una porta Gigabit Ethernet.

Sotto la scocca troviamo 4 GB di RAM, affiancati a 32 GB di spazio di archiviazione per il download delle app e dei contenuti dal Google Play Store. Per quanto riguarda la connettività, invece, abbiamo a disposizione il Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz + 5.0 GHz), Bluetooth 5.1, connessione Thread e supporto per Matter. Uno dei punti forti di questo dispositivi, infatti, è il supporto completo per l’ecosistema domotico Google Home.

Il compito principale di Google TV Streamer, tuttavia, è quello di fornire contenuti in streaming ad una risoluzione massima di 4K HDR a 60 FPS, con supporto per i formati video Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG, oltre ai formati audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos.

Google TV Streamer è disponibile in pre-ordine da oggi negli Stati Uniti al prezzo di 99.99$, con le prime spedizione che partiranno il prossimo 24 settembre. Al momento, purtroppo, non sappiamo se il dispositivo sarà disponibile nello stesso periodo anche in Italia.

