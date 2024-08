Come avere gli sfondi animati di MIX Flip su qualsiasi smartphone Xiaomi/Android

L’estate di quest’anno sarà ricordata come uno dei momenti più caldi di sempre, non solo per le temperature eccezionali ma anche per l’ennesima prima volta della compagnia di Lei Jun. Durante il mega evento di luglio, infatti, l’azienda ha alzato il sipario su Xiaomi MIX Flip: il primo pieghevole a conchiglia del brand presenta funzioni al top e fotocamere Leica, ma arriva anche con degli sfondi animati carinissimi! Vi siete innamorati dei wallpaper Dynamic Cute Pet? Allora ecco come fare ad avere gli sfondi animati “animali” di MIX Flip su qualsiasi smartphone Xiaomi e Android!

Xiaomi MIX Flip, gli sfondi animati Dynamic Cute Pet arrivano su qualsiasi smartphone Android: ecco come fare

Crediti: Xiaomi

Quando si tratta di personalizzazioni, Xiaomi ha sempre riscosso un notevole successo tra gli appassionati: basti pensare al Super Wallpaper della Luna e alle tante funzioni che la casa cinese introduce a bordo dei suoi dispositivi. L’ultima novità arriva con Xiaomi MIX Flip è prende il nome di Dynamic Cute Pet: si tratta di sfondi animati che si sposano alla perfezione con il formato del telefono pieghevole. Quando aperto, il display mostra un simpatico wallpaper con un animaletto carino in movimento; una volta chiuso lo schermo, la creaturina si sposta sul pannello esterno con un effetto 3D molto carino. Purtroppo quest’ultima funzione non è riproducibile sui telefoni classici, ma gli sfondi dinamici animati con gli “animali” di MIX Flip possono essere utilizzati su qualsiasi smartphone Xiaomi o Android in generale.

Un utente della community di CoolAPK ha convertito queste particolari animazioni in formato video, mettendole a disposizione di tutti gli utenti (Mi Fan e non) curiosi di provare questi wallpaper carinissimi. Al momento gli sfondi disponibili sono quattro (lontra, capibara, cane, gatto) ma è probabile che ne verranno introdotti altri. Ecco come fare per utilizzare i nuovi wall su smartphone Xiaomi.

Scarica gli sfondi animati di MIX Flip Per prima cosa è necessario scaricare gli sfondi animati di Xiaomi MIX Flip: li trovate a questo link. Basta scaricare il file e scompattarlo. Trova il video all’interno della Galleria Una volta scaricati i video non resta che accedere all’app Galleria del vostro smartphone Xiaomi e selezionare l’animaletto desiderato. Imposta sfondo video Ora basta cliccare sul pulsante in basso a destra (quello con l’icona dei tre puntini) per accedere alle opzioni aggiuntive e selezionare “Imposta sfondo video”.

Ma come fare per utilizzare questi sfondi animati super cute anche su qualsiasi smartphone Android? Come visto anche in altre occasioni, qualora non sia presente l’impostazione di base per utilizzare un video come sfondo basta scaricare l’app VideoWall direttamente dal Google Play Store. È leggera, facile da utilizzare e – soprattutto – gratuita (anche se dovrete sorbirvi qualche video pubblicitario per impostare il vostro nuovo wallpaper animato).

