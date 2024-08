Niente Android 15 per Pixel 9 al lancio: il nuovo OS è in ritardo?

Negli ultimi anni Google ci ha abituato ad assistere al lancio dell’annuale nuova versione di Android in concomitanza con l’arrivo sul mercato delle nuove generazioni di smartphone Pixel, ma quest’anno qualcosa potrebbe essere andato storto e le due date di lancio potrebbero non coincidere. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i nuovi Google Pixel 9 arriveranno sul mercato con Android 14 e non con la nuova versione Android 15, che a questo punto potrebbe essere in ritardo a causa dei bug.

Google Pixel 9 avrà Android 14 al lancio? Il nuovo aggiornamento potrebbe essere in ritardo

Crediti: Android Headlines

Nonostante Android 15 sia arrivato già all’ultima beta prevista nella roadmap, sembra proprio che qualcosa non sia andato come previsto e il nuovo sistema operativo potrebbe non essere installato sui prossimi Pixel 9 quando i dispositivi arriveranno sul mercato il prossimo 13 agosto. Secondo quanto riportato da Android Headlines, infatti, i nuovi smartphone di Google saranno inizialmente dotati di Android 14, con l’aggiornamento al nuovo sistema operativo mobile che dovrebbe arrivare soltanto in un secondo momento.

L’attesa, tuttavia, non dovresse essere troppo lunga: secondo il celebre portale che in questi giorni ha condiviso numerose informazioni sui nuovi dispositivi di Google, l’arrivo della versione finale di Android 15 sarebbe immimente, ma il tempo non sarebbe stato sufficiente per aggiornare automaticamente tutti i dispositivi che in teoria dovrebbero già essere nei magazzini dei negozi pronti per essere venduti tra pochi giorni.

Android 14, quindi, potrebbe durare davvero poco sui nuovi Pixel 9, che saranno comunque supportati con nuovi aggiornamenti software e di sicurezza per i prossimi 7 anni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le