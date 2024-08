Telegram lancia lo store per le mini app: i bot hanno una nuova casa

Una delle funzionalità più interessanti di Telegram è quella di poter utilizzare direttamente nella celebre app di messaggistica istantanea dei bot che funzionano che delle vere e proprio mini app, con caratteristiche peculiari che aumentano intrattenimento e funzione dell’app stessa. Telegram conosce bene l’importanza di questi bot e con un nuovo aggiornamento ha finalmente aperto una nuova sezione dell’app in cui gli utenti potranno consultare e scoprire nuove mini app, proprio come fosse uno store o un marketplace.

Tante novità con l’ultimo aggiornamento di Telegram: arriva lo store per le mini app e il browser web

Crediti: Telegram

Grazie ad nuovo aggiornamento adesso in rollout per tutte le piattaforme, i 500 milioni di utenti (su 950 milioni) di Telegram che utilizzano ogni mese i bot o le mini app potranno avere accesso alla nuova scheda “App” nella ricerca che mostra un elenco delle app già in uso e una lista delle mini app (o bot) più popolari in quel momento. Questa scheda, quindi, permette di scoprire nuovi giochi, servizi e applicazioni che potranno essere sfruttare direttamente nell’app di messaggistica istantanea.

COn questo nuovo aggiornamento, inoltre, arriva in Telegram anche un browser per sfogliare le pagine web senza necessariamente lasciare l’app, con il supporto per segnalibri e preferiti, mentre l’apertura rapida dei link adesso può anche essere visualizzata in pratiche schede per non perdere il contenuto che si sta leggendo in quel momento.

Come sempre vi ricordiamo che Telegram è disponibile su iOS tramite App Store, Android tramite Google Play Store e installazione APK, oltre che su Windows e macOS in versione Desktop.

