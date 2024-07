Redmi K70 Ultra, altro che MediaTek: avrà 4 microchip proprietari

La stagione dei teaser di Redmi K70 Ultra è ufficialmente partita già da un po’, e questo ci permette di sapere in anticipo di che pasta sarà fatto. E a quanto pare ci troveremo dinnanzi un top di gamma di razza, che si contraddistinguerà dalla massa per avere la bellezza di quattro microchip proprietari.

La dotazione hardware di Redmi K70 Ultra sarà da primo della classe, grazie a Xiaomi

Ai teaser di Xiaomi si aggiungono anche i leak fatti trapelare su Weibo dal solito Digital Chat Station, che ci dà una prospettiva completa del comparto tecnico di Redmi K70 Ultra. Oltre al MediaTek Dimensity 9300+, dentro allo smartphone ci sarà un chip grafico D1 incaricato di gestire il display OLED da 6,67″ 1.5K a 144 Hz e migliorarne il comparto gaming, per esempio col supporto a 120 fps per i titoli compatibili. Questo non sarebbe però realizzato dalla divisione semiconduttori Xiaomi, a differenza degli altri.

I teaser ci fanno sapere che anche il top di gamma Redmi avrebbe lo Xiaomi AISP, processore fotografico coadiuvato dall’intelligenza artificiale. L’abbiamo già visto in azione sulla serie Xiaomi 14, con funzionalità come FusionLM, ToneLM, ColorLM e PortraitLM a beneficio di qualità dei dettagli, dei colori e della modalità Ritratto. Ci sono poi i chip Surge G1 per la batteria da 5.500 mAh, Surge P2 per la ricarica rapida da 120W e Surge T1 per potenziare le performance connettive.

