A tutta velocità con FAFREES 26 Hailong One: l’e-bike che non teme ostacoli ad un prezzo speciale

Girare in bicicletta è sempre uno dei grandi piaceri estivi, grazie ad un meteo prevalentemente soleggiato che ben si presta alle gite fuori porta. La mobilità elettrica, però, ha reso questa attività ancora più confortevole grazie alle nuove e-bike che possono fare tutta la fatica al posto nostro, con i motori elettrici specializzati. Se anche voi non vedete l’ora di saltare in sella ad una e-bike, oggi potrebbe essere il giorno giusto per risparmiare: scoprite insieme a noi la nuova offerta Cafago su FAFREES 26 Hailong One!

FAFREES 26 Hailong One: batteria da 36V 10Ah per percorrere 90km con una sola carica

Crediti: FAFREES

FAFREES 26 Hailong One è una bicicletta elettrica dotata di motore da 250W in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h, generando una coppia pari a 45 nm. Lo stile è quello della classica mountain bike, con telaio in lega di alluminio, cerchioni da 26″ e pneumatici da 2.1″, con un display LCD da 3.5″ posizionato sul manubrio in grado di mostrare tutte le informazioni più importanti come velocità e autonomia.

Questa bicicletta elettrica è dotata di un sistema di freni a disco che garantiscono una frenata morbida e sicura, un cambio a 21 rapporti per una pedalata sempre agevole ed una batteria da 36V 10Ah in grado di assicurare fino a 90 km di autonomia in pedalata assistita. L’e-bike è certificata IP54 e può resistere sia agli schizzi d’acqua che alla polvere.

FAFREES 26 Hailong One è disponibile oggi in offerta lampo su Cafago al prezzo di 639.99€, grazie ad uno sconto del 63%. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre brand ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️