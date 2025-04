Honor annuncia la nuova serie Power: ne vedremo delle belle

La compagnia cinese ha annunciato una nuova serie di smartphone, anche se al momento le informazioni sono abbastanza limitate. Si tratta della gamma Honor Power, molto probabilmente composta da mida-range dotati di una peculiarità: una batteria di grandi dimensioni e, di conseguenza, un’autonomia stellare.

Honor Power, nuova serie in arrivo: ci sarà un Battery Phone con un’autonomia al top

Crediti: Weibo

L’azienda si è limitata a stuzzicare i fan e l’annuncio è avvenuto proprio nel giorno del 1° aprile; inizialmente passato in sordina (si pensava ad un Pesce d’Aprile), in realtà vari insider sostengono che non si tratti di uno scherzo. Honor Power sarà la nuova serie del brand e, come anticipato dalla stessa compagnia, il primo smartphone è in dirittura d’arrivo. Si tratterà di un battery phone equipaggiato con un’unità di grandi dimensioni e ovviamente non possiamo non farci venire in mente le indiscrezioni dei giorni scorsi.

Si vocifera, infatti, di un mid-range in arrivo con un’unità da ben 8.000 mAh (ovviamente realizzata con tecnologia al silicio-carbonio e quindi dallo spessore sottile nonostante tale potenza). Probabile che si tratti del misterioso telefono della serie Power; tra le altre caratteristiche ci sarebbe un chipset della serie Snapdragon 7. Il dispositivo sarebbe stato certificato con la sigla DVD-AN00 e grazie a questo dettaglio possiamo ricavare altre due informazioni: l’ente 3C riporta la presenza del supporto alla ricarica rapida da 80W e ci sarebbe perfino la connettività satellitare per gli SMS.

