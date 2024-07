Realme 13 Pro e 13 Pro+ con Ultra Clear Camera AI: ecco la data d’uscita

Dopo i primi teaser ufficiali, con tanto di conferme sul design e sul rinnovato (e potenziato) comparto fotografico, ecco fare capolino novità ancora più interessanti. Realme 13 Pro e 13 Pro+ hanno una data di presentazione ufficiale: l’uscita non è lontana ma per il momento riguarda solo il mercato indiano.

Realme 13 Pro e 13 Pro+: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Realme

L’evento di lancio di Realme 13 Pro e 13 Pro+ è fissato per il 30 luglio: come anticipato poco sopra, la data di presentazione fa riferimento all’India e per ora non è dato di sapere quando arriveranno in Italia. Comunque gli attuali modelli 12 Pro e 12 Pro+ hanno fatto capolino nel nostro paese solo a marzo, quindi è probabile che ci sarà da pazientare un po’ (ovviamente l’ultima parola spetta sempre alla compagnia cinese). Comunque il debutto indiano rappresenta di certo una ghiotta anteprima!

Tornando ai nuovi smartphone, Realme 13 Pro e 13 Pro+ arrivano con un design simile a quello della generazione precedente, con un ampio modulo fotografico circolare. Quello che cambia è proprio il comparto, ora definito HYPERIMAGE+ e basato su un doppio sensore Sony: il principale è il nuovo LYT-701 da 50 MP con OIS, accompagnato da un teleobiettivo LYT-600 da 50 MP (con zoom ottico 3X), per la prima volta dotato di lenti a periscopio. Come anticipato dalla stessa compagnia, il pacchetto viene definito Ultra Clear Camera AI e il motivo riguarda le varie ottimizzazioni realizzate con l’intelligenza artificiale (qui trovate tutti i dettagli).

Cosa sappiamo dei nuovi medio gamma di Realme

Monet Purple – Crediti: Realme

Conosciamo il design e le nuove fotocamere, ma per il resto dobbiamo necessariamente affidarci ai leak. Si vocifera di schermi AMOLED curvi da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz e della presenza del chipset inedito Snapdragon 7s Gen 3 di Qualcomm (oppure del già conosciuto Snapdragon 7s Gen 2). Non dovrebbe mancare una batteria capiente, da 5.000 mAh, e ovviamente la ricarica rapida, in questo caso da 80W di potenza. È apparsa anche una versione con scocca trasparente, ma purtroppo è probabile che resterà solo un prototipo. Per fortuna i nuovi Realme 13 Pro e 13 Pro+ avranno uno stile davvero niente male, con colori progettati in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston (precisamente Monet Gold e Monet Purple).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️