Xiaomi Watch 2 Pro con Wear OS è IMPERDIBILE a 159€: prezzo assurdo dallo store ufficiale!

Oltre agli smartphone della gamma 13T, la compagnia cinese ha presentato in Italia anche Xiaomi Watch 2 Pro (insieme alla Band 8): ecco le migliori occasioni per risparmiare sull’acquisto dell’indossabile top, in offerta lampo o con codice sconto. L’occasione del momento arriva direttamente dallo store ufficiale Xiaomi!

Triplo sconto per Xiaomi Watch 2 Pro: flash sale + coupon in pagina + sconto al checkout e il prezzo scende al minimo

Crediti: Xiaomi

Con Xiaomi Watch 2 Pro la casa cinese ha fatto un gran balzo in avanti: il dispositivo è dotato di Wear OS di Google e monta il chipset Snapdragon W5+ Gen 1. Abbiamo a che fare – quindi – con una soluzione premium, caratterizzata da uno schermo AMOLED da 1,43″, una corona rotante, resistenza all’acqua fino a 5 ATM, 2/32 GB di memorie, GPS a doppia frequenza ed oltre 150 modalità sportive. Non mancano i vari monitoraggi per la salute (compreso quello dei valori SpO2). Per saperne di più dai un’occhiata anche alla nostra recensione!

Crediti: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi Watch 2 Pro ha debuttato in Italia in versione BT (a 269€) e LTE (329€): al momento la migliore occasione arriva dallo store ufficiale. La variante Bluetooth è disponibile a soli 159,9€ con un risparmio di ben 110€ rispetto al prezzo di listino. Il dispositivo è in promo a 219,9€ con la possibilità di ottenere uno sconto di 20€ riscattando il coupon presente nella pagina del prodotto, a cui ci aggiunge un ulteriore sconto al checkout (questo si attiva automaticamente). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

