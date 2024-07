CUBOT KingKong X 5G a un passo dal debutto: il compagno definitivo per le tue avventure!

Dopo il primo avvistamento a inizio mese si torna a parlare del prossimo rugged phone del brand, ormai ad un passo dal debutto. CUBOT KingKong X 5G è la nuova aggiunta alla serie di smartphone ultra-resistenti della compagnia: il lancio è fissato per il 22 luglio (con un giorno d’anticipo rispetto a quanto rivelato in precedenza) ed ora andiamo a scoprire perché è un dispositivo da non lasciarsi scappare!

CUBOT KingKong X 5G è un rugged phone imperdibile: ecco i motivi per non lasciarselo scappare

Crediti: CUBOT

Se sei un appassionato di avventure in mezzo alla natura, di sport estremi oppure se hai bisogno di un telefono resistente, allora hai trovato l’alleato perfetto per le tue giornate. CUBOT KingKong X è un dispositivo completo a tutto tondo, dal look elegante e stiloso, ricco di caratteristiche e funzioni utili: andiamo a scoprire tutti i motivi che lo rendono un appuntamento imperdibile per gli amanti dei rugged phone e non solo.

Impossibile non partire dalla connettività 5G: il nuovo CUBOT è mosso dal chipset MTK7050, una soluzione adatta al multitasking, al gaming e allo streaming dei contenuti video, a cui si aggiunge un modem 5G. Il risultato è un utilizzo quotidiano sempre fluido, performance di tutto rispetto e la massima libertà, dato che sfrutta lo standard di connettività di ultima generazione. La sua natura di rugged phone lo render l’ideale per affrontare ogni avventura: il dispositivo è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H ed è in grado di resistere a polvere, acqua, cadute, urti e graffi.

Crediti: CUBOT

Ovviamente non poteva mancare tanta memoria sia lato RAM (8 GB con la possibilità di arrivare fino a 32 GB tramite Virtual RAM) che per quanto riguarda lo spazio di archiviazione (256 GB, espandibile fino a 1 TB con micro SD). Anche la batteria non è da meno: oltre ad essere un rugged, CUBOT KingKong X è anche un battery phone con una colossale batteria da 10.200 mAh, con ricarica rapida da 33W.

I motivi che rendono imperdibile questo dispositivo continuano: fotografa le tue avventure con un sensore principale da 100 MP ed una selfie camera da 32 MP, per scatti paesaggistici mozzafiato e autoscatti al top. Non mancano la modalità notturna e bellezza, l’HDR e la possibilità di registrare video in 4K. Oltre ad essere resistente è anche dotato di una funzione unica: la cover posteriore ospita un display secondario da 1,85″ utile per accedere alle notifiche e tante funzioni. Per concludere la nostra panoramica abbiamo il supporto Dual SIM 5G e il WiFi 6, il GPS, l’NFC per i pagamenti, un lettore d’impronte digitali e Android 14.

CUBOT KingKong X arriva il 22 luglio su AliExpress ma è già disponibile nello store: aggiungilo nel carrello oggi stesso e al momento del lancio globale approfitta dell’offerta lancio dedicata (solo 199,9$)! Intanto dai un’occhiata anche al sito ufficiale del brand: a questa pagina trovi un’iniziativa promozionale dedicata al nuovo modello!

