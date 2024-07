CMF Phone 1, immagini ufficiali: avrà un’estetica tutta sua

Si è parlato in lungo e largo di CMF Phone 1, ed è quasi paradossale se si pensa che non sarà affatto un prodotto avanzato nelle specifiche. Se non è stato sottovalutato è però per la sua peculiarità, a più riprese enfatizzata nei teaser. Mai come prima, per uno smartphone low-cost saranno importanti l’estetica e la costruzione, come si evince dalle immagini ufficiali pubblicate dal sub-brand di Nothing.

Ecco le immagini ufficiali di CMF Phone 1, adesso sappiamo come sarà fatto

The engineer’s aesthetic.



CMF Phone 1 celebrates technical craftsmanship with its uniquely adaptable nature. Customisable. Functional. Yours.



Learn everything at the next Nothing Community Update on 8 July 2024, 10:00 BST. pic.twitter.com/0fqYkaf4OX — CMF by Nothing (@cmfbynothing) July 3, 2024

“Natura unica e adattabile. Personalizzabile. Funzionale“: questo è lo slogan che accompagna le immagini di CMF Phone 1, e adesso sappiamo per certo il perché. O meglio, i perché, dato che fa riferimento a due feature uniche e decisamente atipiche per un telefono che si porrà nella fascia economica del mercato.

In primis, la scocca rimovibile: in dotazione ci sarà la classica graffetta rimuovi-SIM che però in questo caso fungerà anche da mini-cacciavite. Servirà per togliere quelle che ora sappiamo saranno quattro viti a taglio, che una volta rimosse daranno modo di togliere la scocca e poterla sostituire con altre di colori differenti, così come accedere al vano batterie e alle altre componenti interne per eventualmente sostituirle.

the camera 🤝 the photos pic.twitter.com/HTqsOf1r7r — CMF by Nothing (@cmfbynothing) July 2, 2024

In secundis, il cosiddetto Nothing Lock, posto nell’angolo inferiore e che servirà per agganciare accessori esterni. Per esempio, nell’immagine vediamo una tracolla per il trasporto, uno stand per smartphone e un non ben chiaro case protettivo che ipotizziamo potrebbe accogliere una sorta di powerbank.

È decisamente intrigante che Nothing abbia scelto di scegliere questo tipo di funzioni per uno smartphone economico (di cui conosciamo specifiche e prezzi) e perdipiù non del marchio principale bensì del sub-brand CMF, che si prepara a presentare anche Watch Pro 2 e Buds Pro 2.

