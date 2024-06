CMF Phone 1 costerà meno di Nothing Phone (2a), ecco quanto

Aggiornamento 27/06: nuovi dettagli su specifiche e prezzo di CMF Phone 1

Ormai manca solo la data di presentazione per CMF Phone 1, nome non ancora certo ma che comunque indica quello che sarà il primo smartphone lanciato dal sud-brand di Nothing. Pur essendo una startup nata da poco, la compagnia di Carl Pei ha deciso di abbracciare il concetto di sub-brand quasi da subito, rifacendosi a quanto visto con le varie Xiaomi e Redmi/POCO, OPPO e Realme/OnePlus, vivo e iQOO. E dopo aver discusso di immagini e specifiche tecniche, adesso le indiscrezioni ci portano quello che sarebbe il suo prezzo di vendita.

Nothing si prepara al lancio sul mercato di CMF Phone 1: svelato il prezzo di vendita

Dall’India arriva la voce di corridoio che vedrebbe CMF Phone 1 piazzato sul mercato al prezzo di lancio di 15.999 Rs (179€) per la variante da 6/128 GB e 17.999 Rs (201€) per quella da 8/128 GB, meno dei 23.999 Rs richiesti per Nothing Phone (2a) nel taglio da 8/128 GB. Considerando che quest’ultimo in Italia costa 349€, possiamo ipotizzare che lo smartphone targato CMF possa essere importato attorno ai 250€. È tutt’altro certo che CMF Phone 1 venga venduto fuori dall’India, dato che non sarebbe la prima volta che un prodotto molto economico rimane esclusivo del mercato emergente qual è quello indiano.

Facendo un sunto di quanto trapelato finora, CMF Phone 1 si ispirerebbe al succitato Nothing Phone (2a) ma con modifiche non di poco conto. Avrebbe scocca rimovibile realizzata in ecopelle, display piatto OLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz con protezione Gorilla Glass, SoC MediaTek Dimensity 7300 con memorie da 6/8 GB di RAM e 128 GB di ROM con slot microSD, batteria da 5.000 mAh con ricarica 33W, doppia fotocamera da 50 MP con sensore di profondità, selfie camera da 16 MP, Android 14 e Nothing OS ma niente interfaccia Glyph; al suo posto ci sarebbe l’inedita funzionalità Nothing Lock.

