Samsung Galaxy Tab S9+ scende sotto i 500€ con la promo CASHBACK!

Nuovo giorno e nuova promozione con il cashback di Samsung: il protagonista è ancora una volta un tablet e ovviamente si tratta di una delle ultime belve del colosso tech. Samsung Galaxy Tab S9+ (con il suo spettacolare display AMOLED da 12,4″ e performance al top) scende a meno di 500€ grazie all’offerta lampo di MediaWorld più la promo con rimborso della stessa azienda.

Ricevi 400€ di sconto con la promozione cashback: Samsung Galaxy Tab S9+ scende ad un prezzo assurdo

Crediti: Samsung

In questi giorni abbiamo visto varie occasioni assurde grazie alla promo cashback: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra a 608€ ma anche Galaxy S23 ed S24 a partire da meno di 500€. Insomma, si tratta di un’iniziativa disponibile anche con prodotti già scontati e in questo modo il risparmio raddoppia, arrivando a vette da minimo storico. Ed ecco l’ennesima occasione: Samsung Galaxy Tab S9+ è in offerta da MediaWord a 860,9€ e grazie alla promozione cashback è possibile ricevere un rimborso di ben 400€. Questo vuol dire che il prezzo finale del tablet è di soli 460,9€! Ma come fare per ottenere questo ribasso? Tranquillo perché il procedimento è semplicissimo.

Acquista il tuo tablet Samsung Galaxy Tab S9+ da MediaWorld al prezzo scontato (da 12/256 GB , è in flash sale a 860,9€) ed entro il 24 giugno;

da al prezzo scontato (da , è in flash sale a 860,9€) ed entro il 24 giugno; registra l’acquisto entro il 23 agosto sul sito Samsung Members ;

; ricevi il rimborso di 400€ entro 45 giorni lavorativi dalla data dell’e-mail di validazione.

In questo modo il prezzo finale che avrai speso per l’acquisto del tuo nuovo tablet Samsung sarà di soli 460,9€ (anziché 1.149€)! Inoltre segnaliamo che l’iniziativa è valida sulla serie Galaxy Book 4, la serie Tab S9 e FE, la gamma S24, S23 e S23 FE (con un rimborso fino a 500€, varia in base al prodotto).

