Bomba cashback Samsung Galaxy S23 e S24: si parte da meno di 500€!

Tornano le occasioni Samsung, ovviamente con la possibilità di risparmiare sui modelli di punta del colosso tecnologico asiatico. Samsung Galaxy S23 e Galaxy S24 scendono ad un prezzo assurdo grazie alla combo offerta lampo + promo cashback: i due smartphone sono in sconto ad un prezzo niente male, a cui è possibile aggiungere altri 100€! Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e come fare per richiedere il cashback.

Samsung Galaxy S23 e S24: con la promo cashback ricevi 100€ di sconto (sui modelli già scontati)

I top di gamma Samsung (e non solo) non sono di certo nuovi a questa tipologia di promozioni: il brand lancia spesso iniziative con possibilità di cashback e le occasioni ghiotte non mancano. Tuttavia stavolta Samsung Galaxy S23 e Galaxy S24 sono davvero troppo invitanti e lo store in cui è possibile risparmiare è Amazon, con tanto di spedizione Prime: il primo scende a soli 499€ (8/128 GB) mentre il modello maggiore costa 769€ (8/256 GB). In entrambi i casi il prezzo finale comprende già lo sconto di 100€ della promo cashback: ma come fare per partecipare?

Acquista il tuo smartphone Galaxy S23 o S24 dal 10 al 24 giugno 2024 inclusi;

inclusi; registra l’acquisto entro il 23 agosto tramite il portale Samsung Members ;

; ricevi il rimborso entro 45 giorni lavorativi dalla data dell’e-mail di validazione.

Nel nostro caso si tratta dei due smartphone, ma la promozione comprende anche le serie Galaxy Book 4, Tab S9 e FE e ovviamente le famiglie S24 e S23/S23 FE. A proposito, ecco un’altra occasione imperdibile: Samsung Galaxy Tab S9 Ultra scende a 608€ (12/256 GB) invece di 1.199€, grazie alla promo cashback con 400€ di sconto (incluso già nel prezzo indicato).

