One UI 6.1 anche sui tablet: quali Samsung si stanno aggiornando

Aggiornamento 03/06: aggiunti nuovi modelli di tablet alla lista, li trovate nell’articolo.

Anche i possessori di tablet Samsung stanno iniziando a ricevere l’ultimo aggiornamento software che introduce il più recente firmware che risponde al nome di One UI 6.1. L’esordio è avvenuto con la serie Samsung Galaxy S24, e nei mesi successivi è stato fatto partire il roll-out su tutti i vari modelli compatibili, fra smartphone standard, pieghevoli ma anche i tablet compatibili che sono presenti nel catalogo dell’azienda.

Samsung sta aggiornando alla One UI 6.1 anche i suoi modelli di tablet: ecco quali

I primi modelli che hanno ricevuto l’aggiornamento basato su One UI 6.1 (ergo Android 14) sono stati quelli di ultima generazione, ovvero Samsung Galaxy Tab S9, S9+ ed S9 Ultra, a cui si sono poi aggiunti anche S9 FE ed S9 FE+; il rilascio è anche partito per i modelli di scorsa generazione alias Samsung Galaxy Tab S8, S8+ ed S8 Ultra, per poi passare a Tab S7 FE.

Oltre ai modelli delle serie principali, l’aggiornamento è stato progressivamente rilasciato anche su quelle secondarie, come nel caso di Tab A9, Tab Active 5 e Tab Active 4 Pro.

Ecco il changelog completo della One UI 6.1 (alcune feature potrebbero mancare su determinati modelli):

Galaxy AI Cerca istantaneamente qualsiasi cosa sul tuo schermo Circle to Search con Google ti consente di ottenere facilmente ulteriori informazioni su tutto ciò che viene visualizzato sullo schermo senza cambiare app. Basta toccare e tenere premuto il pulsante Home o la maniglia di navigazione, quindi cerchiare qualsiasi cosa sullo schermo per avviare una ricerca su Google. Traduci le telefonate in tempo reale Hai bisogno di chiamare qualcuno che non parla la tua lingua? Nessun problema! La traduzione dal vivo fornisce la traduzione in tempo reale durante le chiamate. L’altra persona alla chiamata può ascoltare ciò che dici nella sua lingua e tu puoi ascoltare le sue risposte nella tua lingua. Sullo schermo appariranno anche le traduzioni. Traduci conversazioni di persona La nuova funzione Interprete ti consente di tradurre una conversazione ogni volta che devi parlare con qualcuno che parla un’altra lingua. Puoi accedere facilmente all’Interprete dal pannello rapido. Entrambe le persone possono ascoltare le traduzioni lette ad alta voce oltre a leggerle sullo schermo. Traduci il testo in immagini, cartelli, documenti e altro ancora Traduci istantaneamente il testo ovunque lo trovi. Punta semplicemente la fotocamera sul testo che desideri tradurre, quindi tocca il pulsante T per visualizzare più opzioni. Puoi anche tradurre il testo che appare nelle immagini nella tua Galleria. Riepilogare e tradurre pagine web Ottieni rapidamente le informazioni di cui hai bisogno riepilogando le pagine Web con l’assistenza alla navigazione in Samsung Internet. Puoi ridurre una lettura lunga solo ai punti elenco più importanti. Puoi anche tradurre le pagine web nella tua lingua. Prendi note in modo più intelligente, non più difficile L’Assistenza alle Note ti consente di fare più che mai in Samsung Notes. Puoi formattare, riepilogare, correggere, tradurre e generare automaticamente copertine per le tue note. Trascrivi automaticamente le registrazioni vocali Utilizza l’Assistenza alla Trascrizione per convertire in testo le registrazioni di riunioni, conferenze, memo vocali e altro ancora, quindi riepilogarli per una rapida revisione. Puoi anche tradurre le trascrizioni e i riassunti per rivederli in altre lingue. Fai di più con la tastiera Samsung Cambia il tono della tua scrittura per renderla professionale, informale o pronta per essere pubblicata sui social media con l’Assistenza alla Scrittura. Puoi anche ottenere suggerimenti ortografici e grammaticali oltre alla traduzione dei messaggi in determinate app di chat e di messaggistica di testo. Reinventa le tue foto La modifica generativa ti offre più modi per modificare le tue foto. Puoi spostare, rimuovere o ridimensionare le persone e gli oggetti nelle tue foto, quindi generare un nuovo sfondo per riempire eventuali pezzi mancanti. Genera sfondi unici Utilizza Al per generare sfondi unici per la schermata Home e la schermata di blocco. Basta scegliere alcune parole chiave e lasciare che Al si occupi del resto. Impostazioni di intelligenza avanzate Hai il pieno controllo su quali funzionalità Al desideri utilizzare e su come elaborano i tuoi dati. Puoi persino bloccare l’elaborazione online dei tuoi dati per tutte le funzionalità con un solo tocco.

Crea immagini epiche Migliora facilmente le tue foto Ottieni consigli speciali sull’intelligenza artificiale per migliorare le tue foto e i tuoi video. Troverai opzioni per aggiungere tracce stellari, lunga esposizione, colorazione e altro ancora. I suggerimenti vengono visualizzati quando tocchi il pulsante i nella Galleria. Copia e incolla da un’immagine all’altra Aggiungi un elemento mancante alla tua immagine. Basta ritagliare un oggetto da un’immagine nella Galleria, quindi andare all’immagine in cui desideri incollarlo e scegliere Incolla dagli appunti nel menu Altre opzioni. Crea facilmente adesivi personalizzati Creare adesivi personalizzati non è mai stato così facile. Dopo aver ritagliato un’immagine nella Galleria, puoi trasformarla rapidamente in un adesivo e applicare stili come contorno, ritaglio, vintage e cartone animato. Ritaglio dell’immagine più accurato Ottieni esattamente l’area che desideri ritagliare senza parti indesiderate. Quando ritagli un’immagine nella Galleria, hai la possibilità di modificare l’area selezionata prima di salvarla in modo da poter ottenere la selezione giusta. Ricerca nella Galleria migliorata La schermata di ricerca è stata ridisegnata per renderla più facile da usare. I risultati sono ora classificati per tipo, ad esempio persone, luoghi, album o storie. Cambia la velocità di riproduzione Altri video ora supportano la modifica della velocità di riproduzione quando modifichi un video nella Galleria. Puoi far sì che il tuo video venga riprodotto più velocemente o più lentamente in una sezione specifica selezionata o per l’intero video. Modifica video su più dispositivi Ora puoi continuare le modifiche sul tuo telefono, tablet o PC. Esporta i tuoi progetti Studio in un file che può essere aperto su altri dispositivi Galaxy.

Personalizza il tuo Galaxy Nuove funzionalità di modifica dello sfondo Decora il tuo sfondo come preferisci. Quando selezioni un’immagine da utilizzare come sfondo, ora puoi applicare cornici ed effetti. Quando lo sfondo include una persona o un animale, è possibile applicare effetti di profondità per far risaltare il soggetto rispetto allo sfondo. Altri widget per la schermata di blocco Sono disponibili widget aggiuntivi per la schermata di blocco e Always On Display in modo da poter controllare rapidamente informazioni utili senza sbloccare il telefono. I nuovi widget includono Meteo, Samsung Health, Batteria, Promemoria, Calendario e Orologio. Personalizza gli avvisi di allarme Utilizza un’immagine, un video o un’emoji AR per creare le tue schermate di avviso personalizzate per ciascun allarme. Puoi anche modificare il layout in cui appaiono le informazioni sull’allarme sullo schermo. Altri adesivi per personalizzare il tuo calendario Ora puoi aggiungere fino a 2 adesivi per ogni data sul tuo calendario. Gli adesivi per gli eventi ora vengono visualizzati accanto al nome dell’evento nella vista Mese. Impostazioni del calendario rinnovate Le impostazioni del calendario sono state riorganizzate per essere più intuitive. Puoi anche impostare colori e immagini di sfondo per gli avvisi del calendario a schermo intero. Personalizza gli avvisi di promemoria Crea lo sfondo giusto per ciascuno dei tuoi promemoria. Ora puoi impostare colori e immagini di sfondo per gli avvisi di promemoria a schermo intero. Fai di più con le categorie di promemoria Ora puoi scegliere un’icona rappresentativa per ciascuna categoria di promemoria. Puoi anche aggiungere le categorie che usi frequentemente in cima all’elenco delle categorie. Attiva o disattiva le Modalità dalla schermata Home Attiva e disattiva le Modalità più rapidamente di prima. Il nuovo widget Modalità ti consente di aggiungere Modalità direttamente alla schermata Home. Riordina le tue Modalità Ora puoi modificare l’ordine in cui le Modalità sono elencate nella scheda Modalità in Modalità e Routine. Nuove condizioni di Routine Ora puoi avviare una Routine quando la sveglia di tua scelta inizia a suonare o quando Smart View si connette o si disconnette.

Connettiti e condividi Condividi con più dispositivi La condivisione rapida si è fusa con la condivisione nelle vicinanze di Google. Oltre ai dispositivi Galaxy, ora puoi condividere con altri dispositivi Android anche senza connessione Internet. Individua i tuoi dispositivi La nuova app Samsung Find ti consente di vedere dove si trovano tutti i tuoi dispositivi Galaxy su una mappa in qualsiasi momento. Se perdi un dispositivo, sono disponibili funzionalità aggiuntive per aiutarti a ritrovare il dispositivo e proteggere i tuoi dati. Condividi la tua posizione con gli altri Con Samsung Find puoi condividere la tua posizione con familiari, amici o chiunque ti fidi. Condividi per un periodo limitato o sempre. Hai sempre il controllo su chi può vedere la tua posizione. Trasmetti l’audio con Auracast Trasmetti l’audio dal tuo telefono in modo che altri possano ascoltarlo. Chiunque nelle vicinanze disponga di un dispositivo Bluetooth LE Audio sarà in grado di ascoltare la tua trasmissione. Sincronizza i gruppi di schede Internet con altri dispositivi Riprendi facilmente da dove avevi interrotto durante l’ultima sessione di navigazione, indipendentemente dal dispositivo che stavi utilizzando. I gruppi di schede creati su un dispositivo verranno visualizzati in Samsung Internet sugli altri dispositivi Galaxy che hanno effettuato l’accesso al tuo account Samsung.

Proteggi i tuoi dati Protezione dei dati avanzata in Samsung Cloud Stai certo che nessuno potrà accedere ai tuoi dati tranne te, anche in caso di violazione dei dati. Puoi attivare la crittografia end-to-end per i dati sincronizzati con Samsung Cloud. Accessi rapidi e sicuri con passkey Le passkey forniscono maggiore sicurezza per gli accessi al Web senza la necessità di ricordare password complicate. Utilizza le passkey per accedere ai siti Web supportati con autenticazione biometrica in Samsung Internet.

Gestisci la tua salute Esperienza di esercizio migliorata Gareggia contro i tuoi risultati di corsa passati in Samsung Health per cercare di battere il tuo tempo precedente. Puoi anche ritagliare gli esercizi dopo averli finiti per rimuovere qualsiasi tempo non necessario all’inizio o alla fine. Più opzioni per gli obiettivi di attività quotidiana Ora hai più opzioni per impostare gli obiettivi di attività quotidiana in Samsung Health. Se un obiettivo di passi non funziona per te, puoi invece passare ai piani saliti o alle ore di attività. Monitoraggio del ciclo migliorato Quando registri i tuoi sintomi fisici e i tuoi stati d’animo, nella parte superiore dello schermo verranno visualizzate le opzioni che hai utilizzato frequentemente in passato. Ora puoi anche impostare stati d’animo personalizzati se le opzioni predefinite non corrispondono a come ti senti.

Ancora ulteriori miglioramenti Accesso più semplice agli effetti delle videochiamate e alla modalità microfono Gli effetti delle videochiamate e la modalità microfono ora verranno visualizzati nel pannello rapido durante le chiamate vocali e le videochiamate, così potrai controllare il modo in cui gli altri ti vedono e ti sentono durante le chiamate. Puoi impostare un colore o un’immagine di sfondo, concentrarti sulla tua voce bloccando i suoni di sottofondo e altro ancora. Maggiori informazioni nel widget Meteo Il widget meteo ti farà sapere quando sono previsti forti temporali, nevicate o altre precipitazioni nella tua zona. Inserimento vocale senza lasciare la tastiera La tastiera ora rimane visibile mentre usi l’input vocale, così puoi tornare facilmente alla digitazione ogni volta che ne hai bisogno. Tocca il pulsante del microfono nella parte inferiore dello schermo per inserire il testo usando la tua voce in qualsiasi momento mentre usi la tastiera. Scorciatoia da tastiera per la visualizzazione a schermo diviso Posiziona istantaneamente un’app su un lato dello schermo. Se utilizzi una tastiera fisica, premi il tasto Cmd (Windows) + tasto Ctrl + tasto freccia sinistra o destra. Apri tutte le app ridotte a icona contemporaneamente Un nuovo pulsante ti consente di riaprire tutte le app ridotte a icona contemporaneamente quando hai più di una finestra popup ridotta a icona. Suggerimenti per la ricerca di Google nel Finder Quando esegui una ricerca utilizzando Finder, riceverai anche ricerche web suggerite da Google. Altri modi per proteggere la batteria Scegli tra 3 diverse opzioni di protezione per prolungare la durata della batteria. La protezione di base mantiene la carica tra il 95% e il 100%. La protezione adattiva mette in pausa la ricarica mentre dormi e la termina appena prima del tuo risveglio. Puoi anche scegliere di limitare la carica massima all’80% per la massima protezione.



