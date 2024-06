Sfida la giungla urbana con Samebike 20LVXD30: l’e-bike agile e compatta a metà prezzo

Le nostre città sono sempre più affollate e trafficate, per questo motivo la mobilità elettrica sostenibile sta guadagnando sempre più spazio nel cuore dei cittadini delle metropoli. Se anche voi non vedete l’ora di saltare a bordo di una bicicletta elettrica per evitare traffico, ingorghi e smog, allora questo è il momento perfetto per regalarvi una Samebike 20LVXD30 ad un prezzo davvero ottimo.

Samebike 20LVXD30: ruote da 20″ e pneumatici da 1.95″ per affrontare gli ingorghi cittadini

Crediti: Samebike

Samebike 20LVXD30 è una e-bike con design step-throught con ruote da 20″ e pneumatici da 1.95″, utili a percorrere rapidamente le strade di città senza alcun tipo di problema. Il motore da 350W garantisce una velocità di 25 Km/h, mentre la grande batteria da 48V 10.4 Ah si assicura che si possano percorrere almeno 40 Km in modalità “full electric“. Con la pedalata assistita, invece, è possibile guadagnare 20 Km di autonomia in più, anche su salite con un’inclinazione massima di 35°.

Il telaio è realizzato completamente il lega d’alluminio, mentre il portapacchi posizionato sulla ruota posteriore funge da comodo appoggio per zaini e borse, in modo da non creare ingombro durante la guida. Il cambio Shimano a 7 rapporti ammorbidisce la pedalata per offrire sempre una guida confortevole, mentre i freni a disco anteriori e posteriori si assicurano che lo stop sia sempre sicuro.

Samebike 20LVXD30 è disponibile oggi al prezzo di 724.98€ grazie all’offerta lampo di TomTop con sconto del 55%. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

