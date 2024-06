Recensione Ulefone Armor 26 Ultra: 600 grammi di indistruttibilità

Quando noi appassionati di smartphone cinesi parliamo di Ulefone, non possiamo non pensare alla serie Armor dell’azienda, che offre una vasta gamma di dispositivi ultra-resistenti a cadute e urti di qualsiasi genere, e dai design iconici e disparati. L’ultimo arrivato tra le mie mani si è distinto sin da quando il corriere ha bussato alla mia porta, perchè il suo pacco pesava nettamente più della norma di un qualsiasi altro smartphone rugged.

Il motivo per cui il nuovo Ulefone Armor 26 Ultra è cosi pesante è racchiuso, ovviamente, nella batteria mastodontica integrata, ma soprattutto nella dotazione di accessori extra previsti nel bundle.

Recensione Ulefone Armor 26 Ultra

Design e materiali

Come vi ho anticipato in apertura, la confezione di questo Armor 26 Ultra era più pesante del solito. All’interno, infatti, abbiamo ricevuto anche due accessori extra, molto utili a chi usa i rugged in ambito professionale: il primo è l’Armor Holster, una custodia multifunzionale che permette di riporre lo smartphone e tenere le tasche libere, grazie al moschettone e al passante per cintura, così da essere comodamente indossata sui pantaloni, oppure agganciata ad uno zaino. Il secondo accessorio è l’endoscopio a doppia fotocamera Ulefone uSmart E02: questo dispositivo ha due fotocamere impermeabili, luci LED su entrambi i lati e un cavo semi-rigido e permette di osservare con la telecamera integrata in posti come tubazioni elettriche o idrauliche, rappresentando di fatto uno strumento indispensabile per chi svolge lavori di questo tipo.

Per il resto, parlando puramente di design e costruzione, Ulefone è riuscita a diversificare il design dei suoi dispositivi da tutto il resto del mondo rugged, e questo Armor 26 Ultra non fa eccezione. Lo smartphone di oggi, infatti, è realizzato in parte in metallo, in policarbonato e TPU antiurto lungo i bordi laterali, combinazioni di materiali che assicurano la massima resistenza ma sopratutto creano un buon effetto ottico finale.

La scocca posteriore presenta un modulo della fotocamera ottagonale anche piuttosto sporgente che influisce ulteriormente sullo spessore dello smartphone, modulo che ospita anche un grande altoparlante al centro. Questo altoparlante ha una potenza di uscita di 3W e una massima intensità sonora di 121 dB, risultato superiore anche ad alcuni notebook di fascia media e pari a circa il doppio rispetto ad uno smartphone tradizionale. Nella parte inferiore, poi, la scocca dello smartphone ospita un connettore a pin che consente di ricaricare la batteria senza fili fino a 33W con un alimentatore acquistabile separatamente sui vari store di Ulefone.

Non possono mancare, su una scocca grossomodo di colore scuro, dei piccoli dettagli giallo scuro/arancione a rompere la monotonia, così come non possono mancare le classiche certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H che contraddistinguono un buon rugged che ri rispetti. D’altra parte, l’Armor 26 Ultra può resistere ad immersioni in acqua fino a 2 metri di profondità per 30 minuti, oltre che a cadute accidentali da un’altezza massima garantita fino a 1,5 metri.

D’altra parte, però, non ci si poteva aspettare un risultato diverso da un bestione come lui: grazie alla sua imponente batteria, l’Armor 26 Ultra ha uno spessore di 25,5 mm e pesa 600 grammi, probabilmente credo si tratti dello smartphone più grosso e pesante che io abbia mai provato negli ultimi anni, letteralmente impossibile da tenere nelle tasche di un jeans.

Il telaio sinistro dello smartphone ospita il slot ibrido dual-SIM, seguito dal solito pulsante personalizzabile di colore arancione e dal connettore uConnector di Ulefone a cui è possibile collegare accessori proprietari, tra cui l’endoscopio menzionato prima. A destra, invece, lo smartphone ospita il bilanciere del volume, il pulsante di accensione con lettore di impronte digitali incorporato e un pulsante SOS rosso. In alto, poi, lui è tra i pochi smartphone rugged ad usare ancora la porta infrarossi per usarlo come un vero telecomando, grazie all’app integrata. In basso, infine, c’è il microfono principale e la porta USB Type-C affiancata da un jack per cuffie da 3,5 mm.

Display

L’Ulefone Armor 26 Ultra è dotato di un display IPS da 6,78 pollici con una risoluzione FHD+ di 1080 x 2460 pixel e un refresh rate di 120 Hz; tra le altre caratteristiche di rilievo c’è da menzionare la protezione sullo schermo di tipo Gorilla Glass 5, il quale arriva con uno strato addizionale spesso 1,1 mm, oltre ad avere un rivestimento oleorepellente che supporta gli input anche quando si indossano i guanti.

Rispetto la media dei display a cui siamo stati abituati nel corso degli anni, anche dalla stessa Ulefone, quello dell’Armor 26 Ultra è uno dei più luminosi, e soprattutto uno dei pochi molto comodi da usare anche all’aperto sotto la luce del sole. Certo, come sempre, lui non si distingue per una fedeltà cromatica al pari degli smartphone “tradizionali”, per così dire, ma è comunque una spanna superiore rispetto a tanti suoi competitor già sul mercato. Peccano, come al solito, la taratura del colore piuttosto fredda e gli angoli di visuale non eccezioni, ma per la categoria, lo reputo più che soddisfacente.

Hardware e prestazioni

Di solito gli smartphone rugged raramente si contraddistinguono per una buona scheda tecnica, dettaglio che molto spesso viene trascurato dai produttori che implementano sempre chipset molto molto obsoleti. Con l’Ulefone Armor 26 Ultra, invece, la musica è diversa perchè lui arriva con un chipset MediaTek Dimensity 8020, realizzato con processo produttivo a 6 nm e un’architettura octa-core. Lo smartphone, inoltre, dispone di ben 12 GB di RAM LPDDR4X, ulteriormente espandibili con altri 12 GB virtuali, ottenendo un totale di 24 GB di RAM. La memoria interna UFS 3.1 è di 512 GB e può essere estesa tramite una scheda microSD con una capacità fino a 2 TB. Quindi, fin qui, non mi verrebbe da esprimermi malissimo, come mia consuetudine quando parlo di rugged.

Nel complesso anche le prestazioni sono al di sopra della media della categoria; l’ho provato ad utilizzare nelle varie app social senza mai rallentamenti di alcun tipo, oltre a navigare in internet in modalità desktop su siti piuttosto pesanti e a giocare per una decina di minuti con Call of Duty, dopo di che i miei polsi chiedevano pietà per il peso decisamente importante dello smartphone. Scherzi a parte, è fluido e si usa tranquillamente per ogni genere di operazione, una ottimizzazione migliore sicuramente avrebbe aiutato a chiudere il cerchio, ma non si può avere sempre tutto.

Sul fronte connettività, invece, lui vi dicevo che supporta due schede sim in formato Nano, e soprattutto è compatibile anche con le reti 5G; presente anche la compatibitlià con il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi 6 e il GPS con tutti i principali sistemi. Nessun problema neanche con Google Wallet ed i pagamenti tramite NFC.

Software

Sul fronte software non c’è granchè di nuovo rispetto ai tanti Ulefone provati negli anni; purtroppo la versione di Android qui presente è ferma alla 13, ma in compenso le patch di sicurezza sono fresche fresche di aggiornamento a Maggio del 2024. Come vi dicevo poco fa, le prestazioni complessi sono abbastanza buone, grazie anche all’elevata frequenza di aggiornamento del display che contribuisce a rendere tutto più fluido.

L’ottimizzazione generale avrebbe potuto certamente essere migliore, ma non mi lamento perchè di solito in questa categoria sono abituato a vedere nettamente di peggio. Molto interessanti alcune aggiunte volte a incrementare le prestazioni, decisamente una novità per un rugged: mi riferisco alla sezione Game Booster per sfruttare al meglio l’hardware nei giochi, oppure l’assistente per la pulizia utile per rimuovere file temporanei, file duplicati etc. Immancabile, invece, la toolbox con la solita torica ultra potente, compasso, goniometro, livella e via dicendo.

Fotocamera

L’Ulefone Armor 26 Ultra è dotato di un sistema di fotocamere anche piuttosto avanzato, in relazione a quello che di solito troviamo sugli smartphone rugged. È giusto interpretare questo smartphone come un top di gamma nella categoria degli smartphone indistruttibili, perchè di fatto ha ben poco a che vedere con i soliti dispositivi in circolazione.

Lui, infatti, adotta sulla fotocamera primaria un sensore ISOCELL da 200MP con apertura f/1.79 che di default scatta foto a 50MP e offre una modalità dedicata per scattare foto alla risoluzione completa di 200MP. Il teleobiettivo, invece, è da soli 8MP e supporta uno zoom 3x, mentre la terza fotocamera posteriore è un’unità ultra-wide e macro, che utilizza un sensore da 50MP con un’apertura f/2.2 e stabilizzazione elettronica. Immancabile per la categoria un sensore Night Vision da 64MP che scatta foto in bianco e nero con il supporto di due luci infrarossi. Il frontale, invece, ospita una lente da 50MP.

La qualità degli scatti è sopra la media e superiore a qualsiasi mia aspettattiva; molto bene di giorno dove la qualità delle foto è accettabile, con una buona quantità di dettagli catturata ed una messa a fuoco veloce. Un po’ pochina la luce che entra nell’obiettivo, con degli scatti sempre un po’ bui rispetto le reali condizioni di luce presente. Accettabili i risultati di notte nel complesso, con una gestione delle luci non proprio impeccabile ed una definizione di poco superiore alla media.

La lente ultra-wide, poi, anche lei riesce a fare piuttosto bene: la definizione e la quantità di dettagli catturati, per forza di cose, si rivela infeiore, è presente un po’ di distorsione lungo i quattro angoli, ma nel complesso le foto sono sempre perfettamente utilizzabili e molto buone per uno smartphone di questo genere. Teleobiettivo solo sufficiente, niente di realmente utile e concreto nell’uso di ogni giorno. La lente night vision, poi, funziona bene e si rivela essere una chicca molto utile per chi utilizza dispositivi come questo Ulefone Armor 26 Ultra realmente in constesti lavorativi.

Per quanto riguarda i video, invece, si riesce a registrare massimo in 4K a 30 fps: i risultati sono mediocri, con immagini un po’ pastose e non proprio definite, ma soprattutto l’audio catturato appare metallico e quasi filtrato. Diciamo che non è il comparto in cui questo Armor 26 Ultra riesce meglio.

Autonomia

La batteria, viste e considerate le dimensioni e il peso dello smartphone, non meriterebbe neanche di essere approfondita più di tanto. L’unità inserita qui ab ordo è da ben 15.600 mAh e può garantire fino a 56 ore di telefonate e 1750 ore di standby, che tradotte a livello pratico possono significare anche 7-8 giorni di utilizzo normale, e fino a 4 giorni di utilizzo intenso e stressante, praticamente dei numeri fuori di testa.

Per di più è uno dei pochi smartphone rugged a supportare la Fast Charge fino a 120W con l’alimentatore incluso in confezione, il quale impiega circa 90 minuti per ricaricare da 0 a 100% lo smartphone, il quale però diventa piuttosto caldo durante la ricarica così veloce. Supporta, come detto prima, anche la ricarica wireless a 33W con un alimentatore proprietario, oltre alla ricarica inversa fino a 10w. Un power bank spaziale, insomma.

Prezzo e considerazioni

Ulefone Armor 26 Ultra viene venduto a circa 500 euro sul mercato, ma con qualche sconto lo si riesce ad avere per qualcosa come 450 euro, cifra che considerando la categoria di prodotto e le sue caratteristiche tecniche, onestamente, reputo più che adeguata a quello che offre. In fin dei conti parliamo di un hardware complessivamente interessante e di una costruzione ben fatta, con buoni materiali ed un assemblaggio durevole.

Sicuramente il peso può essere una caratteristica invalidante: è vero che lui ha una batteria da 15000 mAh, ma è anche vero che più di 600 grammi per uno smartphone non si possono proprio sopportare.

