Moto Tag è ufficiale: il tracker Bluetooth di Motorola debutta in Italia

L’ecosistema Motorola si arricchisce di una tecnologia di tracking di precisione con la salvaguardia della privacy di Google, creando così una nuova soluzione per il tracciamento e la localizzazione. Il nuovo Moto Tag è ufficiale in Italia e finalmente andiamo a scoprire tutte le caratteristiche ed il prezzo per il nostro paese!

Moto Tag ufficiale in Italia: caratteristiche, prezzo e disponibilità del primo tracker Bluetooth di Motorola

Crediti: Motorola

Insieme al nuovo smartphone pieghevole a conchiglia e al mid-range Moto g85 5G, Motorola ha annunciato anche Moto Tag: si tratta di un localizzatore Bluetooth progettato per tenere traccia degli oggetti più importanti degli utenti, ovunque nel mondo. Elegante, dotato di sicurezza avanzata, facile da usare e compatibile con la maggior parte degli smartphone Android, il nuovo smart tag di Motorola sfrutta la rete “Trova il mio dispositivo” di Google e la tecnologia UWB per un tracciamento preciso e perfettamente integrato nel suo ecosistema.

Crediti: Motorola

Dalle chiavi e portafogli ai bagagli, Moto Tag offre la possibilità di trovare la posizione degli oggetti taggati per una maggiore tranquillità. È stato appositamente progettato per funzionare perfettamente con la potenza della rete “Trova il mio dispositivo” di Google, consentendo agli utenti di individuare la posizione esatta degli oggetti taggati tramite l’app ovunque nel mondo. Se associato a uno smartphone Android con supporto Ultra Wideband, come il Motorola edge 50 ultra, il nuovo localizzatore offre anche un tracciamento di precisione migliorato. Moto Tag può essere utilizzato anche per trovare uno smartphone smarrito facendo squillare il dispositivo collegato con il semplice tocco di un pulsante dedicato.

Crediti: Motorola

“Trova il mio dispositivo” di Google è una rete sicura, progettata per mantenere la privacy: i dati sulla posizione dell’utente sono crittografati end-to-end, inoltre il dispositivo è compatibile con gli avvisi automatici di tracciamento da parte di uno sconosciuto su Android e iOS. È anche possibile effettuare una scansione manuale in qualsiasi momento, per verificare la presenza di eventuali tag indesiderati. Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto a Google Fast Pair, la certificazione IP67 (che garantisce la resistenza a polvere, sporco e immersione in acqua dolce fino a 1 metro per un massimo di 30 minuti) e un’autonomia di un anno (con una batteria CR2032).

Il nuovo Moto Tag di Motorola sarà disponibile in Italia a partire da fine luglio, con un prezzo di partenza di 39,9€. Non appena sarà acquistabile aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

