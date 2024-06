Huawei Intelligence ufficiale: HarmonyOS NEXT ha la risposta AI a Apple

Il 2024 sancirà l’arrivo di HarmonyOS NEXT, il sistema operativo che decreterà l’addio di Huawei ad Android: se ciò non bastasse, con esso debutterà anche Huawei Intelligence. Alla conferenza annuale Huawei Developer Conference sono state illustrate le principali novità software, e dopo Samsung ed Apple anche il colosso cinese è salito sul carro dell’intelligenza artificiale. Da qui ai prossimi mesi l’AI di Huawei arriverà su smartphone, tablet e PC: vediamo di cosa sarà in grado.

HarmonyOS NEXT porta con sé il nuovo Huawei Intelligence, tutte le novità a tema AI

Prima di tutto, l’elefante nella stanza: Huawei Intelligence ricorda molto da vicino Apple Intelligence, a partire dal nome passando per il logo. D’altronde il concetto è il medesimo: creare una piattaforma che comprenda al suo interno varie funzioni AI e renderla disponibile agli utenti, sia in cloud che tramite il dispositivo stesso in modalità offline.

Per esempio usare l’AI generativa per creare e migliorare le immagini. Con il lancio della serie Huawei Pura 70 ne abbiamo già avuto un assaggio: mi riferisco ad AI Photo Retouch, il cui funzionamento è il medesimo della Gomma Magica di Google. È possibile selezionare una foto e, qualora ci fossero oggetti o soggetti indesiderati, cerchiarli col dito per farglieli rimuovere senza degradare la qualità dell’immagine.

Altro elemento cardine è Celia, l’assistente smart che verrà basato sul modello LLM proprietario Pangu Large Model 5.0 a 90 miliardi di parametri, che Huawei ha scelto di migliorare con l’obiettivo di migliorare la vita dei disabili. Per esempio, la feature “Celia vede il mondo” è pensata per i non vedenti, e utilizza la fotocamera per spiegarci cosa c’è nei dintorni; per esempio, è possibile aprire il frigorifero, inquadrarne l’interno e chiedere all’AI che verdure ci siano, in che punto del frigo siano e quale sia il loro grado di freschezza.

Chi invece ha problemi d’udito e di conseguenza difficoltà nel linguaggio, può parlare allo smartphone usando Celia Voice, dove l’AI si occuperà di registrare, riparare il parlato e restituire una traccia vocale che renda più chiaro ciò che si è detto. Non resta che attenderne l’esordio, previsto per fine 2024 al fianco di HarmonyOS NEXT.

