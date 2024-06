OnePlus Nord CE 4 Lite 5G ufficiale in Italia: il mid-range dell’estate, con 50€ di sconto e un regalo!

In questa calda giornata estiva diamo il benvenuto al primo smartphone dell’anno dedicato alla serie Nord e disponibile in Italia. Si tratta di OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, un medio gamma economico e completo che introduce varie novità ed alcune migliorie rispetto alla generazione precedente: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità nel nostro paese, insieme alla primissima promozione (che vede uno sconto ed un regalo a scelta)!

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: OnePlus

Ad aprile la casa cinese ha presentato OnePlus Nord CE 4, modello ancora inedito in Italia. Vista la tradizione è probabile che questo smartphone arriverà in un secondo momento mentre a questo giro abbiamo assistito al debutto della versione budget OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, un telefono dallo stile fresco e colorato, dotato di buone specifiche ed un prezzo davvero niente male. Impossibile non notare il cambio di rotta rispetto al precedente Nord CE 3 Lite: il nuovo smartphone presenta un doppio sensore fotografico inserito in un modulo verticale, contenente anche un flash Dual LED. Il design finale è molto diverso dal predecessore ma il look generale continua ad essere giovanile e stiloso (anche grazie alla colorazione Mega Blue, appariscente ma senza eccessi).

Il dispositivo monta uno schermo AMOLED brillante e pensato appositamente per offrire un’esperienza visiva di tutto rispetto: parliamo di una soluzione da 6,67″ a 120 Hz e con una luminosità di picco di 2.100 nit. La tecnologia Aqua Touch migliora la precisione del tocco quando lo schermo è bagnato (quindi sotto la pioggia o con le mani sudate). Il cuore di OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è lo Snapdragon 695, lo stesso chipset del predecessore; il motore Trinity Engine di OnePlus migliora l’esperienza su vari fronti (connettività, fluidità e non solo) mentre la capiente batteria da 5.110 mAh garantisce un’autonomia sufficiente per tutto il giorno.

La ricarica SuperVOOC da 80W è super veloce mentre la tecnologia Battery Health Engine aiuta a preservare la longevità della batteria e a prevenire l’invecchiamento prematuro ottimizzando le velocità di ricarica in base alle abitudini di ciascun utente. Supportata dall’IA, la batteria è progettata per mantenere la capacità ottimale fino a 1.600 cicli di carica. Inoltre, il dispositivo offre una pratica ricarica inversa da 5W, che può essere utilizzata per caricare altri dispositivi, come ad esempio gli auricolari, direttamente con il proprio telefono.

Il comparto fotografico non fa una piega grazie al sensore Sony LYTIA-600 da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS e zoom in-sensor 2x, accompagnato un modulo secondario per la profondità di campo. Frontalmente, nel punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 16 MP. Per concludere, non poteva mancare Android 14, sotto forma di OxygenOS 14 (l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di OnePlus).

Quanto costa OnePlus Nord CE 4 Lite 5G

Crediti: OnePlus

Il nuovo OnePlus Nord CE 4 Lite 5G debutta in Italia al prezzo di 329€, nella sola configurazione da 8/256 GB e nelle colorazioni Super Silver e Mega Blue. Lo smartphone sarà disponibile all’acquisto dal 1 luglio ma i preordini partiranno già dal 24 giugno. Chi acquisterà l’ultimo mid-range della serie nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 1 luglio potrà scegliere tra un paio di OnePlus Buds Nord 2 oppure una cover per il proprio smartphone in omaggio. Inoltre effettuando l’acquisto o il preordine tra il 24 giugno e il 2 agosto si potrà beneficiare di uno sconto di 50€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G – Scheda tecnica

Crediti: OnePlus

Dimensioni 162,9 x 75,6 x 8,1 mm per un peso di 191 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED a 8 bit da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con Aqua Touch, rapporto in 20:9, refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 2.100 nit e campionamento del tocco a 240 Hz

a 8 bit da 6,67″ (2.400 x 1.080 pixel) con Aqua Touch, rapporto in 20:9, refresh rate a , luminosità di picco di 2.100 nit e campionamento del tocco a 240 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 1,8 GHz A55)

A78 + 6 x 1,8 GHz A55) GPU Adreno 619

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Type-C, Speaker stereo, mini jack 3.5 mm

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con Sony LYT-600 (1/1.95″), stabilizzazione OIS, sensore di profondità e flash LED

f/1.8-2.4 con Sony LYT-600 (1/1.95″), stabilizzazione OIS, sensore di profondità e flash LED Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Sistema operativo Android 14 con OxygenOS 14

