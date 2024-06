ENGWE S6 è il monopattino fuoristrada del momento, con più di 200€ di sconto!

Il monopattino elettrico fuoristrada ENGWE S6 è la soluzione perfetta per affrontare ogni sfida: è disponibile al miglior prezzo del momento su Geekbuying grazie al doppio sconto con codice e promozione pagando con PayPal: ecco tutti i dettagli e come fare per risparmiare!

ENGWE S6 scende al miglior prezzo di sempre, in doppio sconto su Geekbuying (con coupon e promo PayPal)

Crediti: ENGWE

Il prezzo del monopattino elettrico fuoristrada ENGWE S6 scende al minimo, con un risparmio di oltre 200€ rispetto all’ultima occasione top: in precedenza il dispositivo era acquistabile a 589€ mentre ora il nuovo minimo è di ben 364€ con il codice sconto “NNNIT06241” ed effettuando il pagamento con PayPal (per ottenere un ulteriore ribasso al checkout).

ENGWE S6 è un monopattino elettrico votato alla potenza e in grado di affrontare qualsiasi tipo di strada, grazie al motore da 500W (con un picco di 700W) e agli pneumatici rinforzati da 10 x 6.5″. La batteria da 48V 15.6 Ah offre un’autonomia fino a 60 km mentre il pratico design pieghevole lo rende un veicolo facile da trasportare in auto. Tra le altre caratteristiche abbiamo 3 velocità, un sistema di sospensioni pensato per una guida comoda in ogni occasione, 8 luci LED, una pedata ampia.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

ENGWE S6 | Geekbuying Sconto al checkout con PayPal Spedizione dall'EUROPA Gratis More Less 364€ NNNIT06241

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️