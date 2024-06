HUAWEI FreeBuds 6i sono le migliori TWS del momento: risparmia con questo Coupon!

Insieme alle offerte della Huawei Office Week è arrivato anche l’annuncio dedicato ai nuovi prodotti dell’ecosistema del brand. Tra le novità del momento ci sono anche gli auricolari true wireless HUAWEI FreeBuds 6i, un gradito ritorno per il panorama audio: le TWS sono ora disponibili nello store ufficiale e ancora una volta si presentano come un prodotto di qualità con funzionalità top, un vero e proprio punto di riferimento nella fascia di prezzo dei 100€.

HUAWEI FreeBuds 6i: qualità audio eccezionale, isolamento acustico e batteria a lunga durata, ad un prezzo conveniente

Il design dei nuovi auricolari cambia leggermente rispetto alla precedente generazione, mantenendo sempre uno stile fresco e giovanile. Per quanto riguarda funzionalità e caratteristiche, le TWS HUAWEI FreeBuds 6i continuano a puntare in alto: la qualità del suono è eccezionale, così come le capacità della batteria a lunga durata e migliora ulteriormente anche la cancellazione del rumore. Proprio quest’ultima ha subito una sfilza di aggiunte: precisamente si tratta di ben 5 importanti aggiornamenti hardware che perfezionano significativamente le prestazioni della cancellazione del rumore, sia passiva che attiva. La tecnologia PNC (cancellazione passiva del rumore) è stata migliorata andando ad agire su due elementi:

la camera di filtraggio del rumore , basata sul principio della risonanza di Helmholtz, si rivolge ai rumori a media e alta frequenza (da 1 kHz a 3 kHz) e, risultando particolarmente efficace a 2-3 kHz, è in grado di ridurre le voci di sottofondo;

, basata sul principio della risonanza di Helmholtz, si rivolge ai rumori a media e alta frequenza (da 1 kHz a 3 kHz) e, risultando particolarmente efficace a 2-3 kHz, è in grado di ridurre le voci di sottofondo; i nuovi auricolari in silicone liquido migliorano sia la tenuta del rumore che l’efficacia a contatto con la pelle (sono disponibili in tre misure).

Le novità riguardano anche la tecnologia ANC, ossia quella relativa alla cancellazione attiva del rumore: i nuovi auricolari true wireless di Huawei vantano tre innovazioni che permettono di avere un’isolamento acustico incredibilmente efficiente. Il risultato è un miglioramento del 100% della cancellazione del rumore, con una cancellazione media a piena frequenza di 27 dB e una gamma di frequenza ANC ultra-ampia fino a 5 kHz.

Il sistema a 3 microfoni è stato potenziato con un microfono esterno aggiuntivo, in modo da catturare i suoni ambientali con un rapporto segnale/rumore superiore del 50% rispetto alla precedente generazione;

è stato potenziato con un microfono esterno aggiuntivo, in modo da catturare i suoni ambientali con un rapporto segnale/rumore superiore del 50% rispetto alla precedente generazione; grazie alla tecnologia Intelligent Dynamic ANC 3.0 è possibile beneficiare dell’elaborazione del rumore in tempo reale, con un aumento della potenza di calcolo di 2,4 volte rispetto alle FreeBuds 5i;

è possibile beneficiare dell’elaborazione del rumore in tempo reale, con un aumento della potenza di calcolo di 2,4 volte rispetto alle FreeBuds 5i; ciascun auricolare è dotato di un driver dinamico a quadruplo magnete da 11 mm con una maggiore sensibilità.

Ovviamente i passi avanti non riguardano solo la cancellazione del rumore, ma anche la qualità audio. Le TWS HUAWEI FreeBuds 6i sono dotate di un woofer ultra-magnetico da 11 mm, offrono bassi più potenti del 50% fino a 14 Hz, supportano il codec LDAC HD e sono certificate Hi-Res Audio Wireless. Anche la durata della batteria è migliorata: l’autonomia sale a 35 ore di riproduzione con la custodia di ricarica e fino a 8 ore con una singola carica. Presente all’appello il supporto alla ricarica rapida: bastano solo 10 minuti per 4 ore di riproduzione.

Uno dei punti di forza delle nuove FreeBuds 6i è sicuramente l’ANC 3.0, una versione potenziata della cancellazione del rumore attiva che ha reso celebre questa serie di prodotti. Questa nuova feature, infatti, permette di godersi la propria musica preferita abbattendo totalmente i rumori più fastidiosi fino a 27 dB e 5 kHz. Per esempio, chi è abituato ad andare a lavoro o scuola in metropolitana, potrà dire addio ai rumori delle rotaie, mentre chi lavora in ufficio particolarmente rumoroso potrà facilmente ritrovare la concentrazione indossando subito queste cuffie. Per scoprire di più su quello che rende uniche le FreeBuds 6i vi invitiamo a leggere la nostra recensione!

Le nuovissime HUAWEI FreeBuds 6i sono disponibili su Huawei Store al prezzo di 99€ (nelle colorazioni Black e White). È possibile risparmiare utilizzando il coupon esclusivo “AGZFB6I“, che permette di ottenere uno sconto del 10% (quindi il prezzo finale scende a 89€).

