Realme punta ai 300W: la sua ricarica finirà in pochissimi minuti

La corsa evolutiva della ricarica rapida su smartphone sta per raggiungere la cifra record dei 300W, e una delle aziende in prima linea verso questo traguardo è Realme. Lo ha confermato la stessa compagnia tramite le parole di Francis Wong, capo del product marketing di Realme Global, che in un’intervista col canale YouTube The Tech Chap ha confermato che la sua compagnia sta testando questa nuova tecnologia.

La ricarica Super VOOC di OPPO sta per toccare i 300W, e Realme potrebbe farla debuttare

Immaginate di prendere il vostro smartphone, collegarlo al caricatore e vederlo passare dallo 0% al 100% in meno di 5 minuti: è questo il futuro che Realme inizia a mostrare alla sua community. Attualmente il suo record è fissato a 240W, con un Realme GT Neo 5 che impiega meno di 10 minuti per caricarsi completamente, seguito subito dopo da Redmi Note 12 Discovery a 210W.

Se ciò sarà possibile sarà grazie a OPPO: la casa madre permette ai suoi sub-brand Realme e OnePlus di prendersi il merito di averle per prime, col vantaggio di poter sondare il terreno e capire se e quando implementarle poi sui modelli OPPO. Tuttavia, non è detto che sarà uno di questi tre marchi a potersi fregiare di essere stato il primo a farlo, perché anche Xiaomi si prepara a fare lo stesso.

