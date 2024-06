Il marsupio Xiaomi è essenziale, leggero e con tante tasche (a soli 22€)

Se hai necessità di portare con te diversi oggetti ma non così tanti da giustificare l’utilizzo di una borsa o uno zaino, il marsupio Xiaomi Sports Fanny Pack fa sicuramente al caso tuo, specialmente se in offerta con codice sconto ad un prezzo davvero niente male (con la spedizione gratuita).

Il marsupio in ecopelle di Xiaomi Mijia (arrivato in Italia come Sports Fanny Pack) è in offerta con codice sconto

Crediti: Xiaomi

Il marsupio Xiaomi Mijia (in versione Global è chiamato Xiaomi Sports Fanny Pack) è realizzato in ecopelle ed è in grado di contenere anche una bottiglia d’acqua da mezzo litro (500 ml), grazie alle sue due tasche che permettono di separare gli oggetti più piccoli da quelli di dimensioni maggiori. La capienza complessiva del marsupio è di 2.25 litri. La tasca frontale è sottile ma molto resistente, infatti può essere utilizzata per conservare la tessera dell’abbonamento per i mezzi pubblici. Nel complesso sono presenti una tasca posteriore nascosta, uno scomparto principale, una tasca anteriore (c’è anche un portachiavi) ed uno scomparto per riporre una bottiglia d’acqua o il termos con il caffè.

Crediti: Xiaomi

Questo borsello è anche dotato di una cinghia regolabile, che permette l’utilizzo a tracollo, appeso come borsa oppure legato in vita. Inoltre, essendo resistente all’acqua, il marsupio può essere comodamente lavato con un semplice panno umido. Xiaomi Sports Fanny Pack (nella versione cinese è a marchio Mijia) è disponibile su Banggood in offerta con codice sconto: utilizzando il coupon “BGf82235“ il prezzo scende a 22,2€. Inoltre è presente anche la spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disabilitare AdBlock.

