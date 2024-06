Apple svela i numeri di iOS 17 e iPadOS 17: il tasso di installazioni è altissimo!

Con l’apertura della WWDC 2024, Apple ha deciso di informare gli sviluppatori di alcune importanti cifre relative alle installazioni e agli aggiornamenti di iOS 17, in modo da fornire un quadro chiaro sul tasso di adozione. I numeri annunciati dalla compagnia di Cupertino sono davvero esorbitanti ed offrono una panoramica ben precisa di quanto gli aggiornamenti di iOS e iPadOS vengono apprezzati dagli utenti che li installano sui loro dispositivi.

Il 77% di tutti gli iPhone sono stati aggiornati ad iOS 17: numeri da capogiro per Apple

Crediti: Apple

In queste ore Apple ha aggiornato il portale per gli sviluppatori fornendo importanti informazioni sul tasso di adozione dell’ultima versione del sistema operativo iOS 17 sia per iPhone che per iPad. I numeri sono davvero eccellenti e raggiungono cifre altissime, fino all’86% in determinate casistiche. Di seguito le informazioni complete.

Il 77% di tutti gli iPhone sono stati aggiornati ad iOS 17

di tutti gli iPhone sono stati aggiornati ad iOS 17 Il 68% di tutti gli iPad sono stati aggiornati ad iPadOS 17

di tutti gli iPad sono stati aggiornati ad iPadOS 17 L’ 86% di tutti gli iPhone rilasciati negli ultimi quattro anni sono stati aggiornati ad iOS 17

di tutti gli iPhone rilasciati negli ultimi quattro anni sono stati aggiornati ad iOS 17 Il 77% di tutti gli iPad rilasciati negli ultimi quattro anni sono stati aggiornati ad iOS 17

L’attenzione adesso si focalizzerà su iOS 18, che però potrebbe non vedere gli stessi numeri a causa di alcune funzionalità esclusive per i nuovi iPhone. L’impossibilità di utilizzare tutte le funzioni, infatti, potrebbe diventare un deterrente per gli utenti in questo caso.

