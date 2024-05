TikTok fa causa al governo degli Stati Uniti: il ban è anticostituzionale?

Come ampiamente preannunciato dalla compagnia cinese, ByteDance ha ufficialmente fatto causa al governo degli Stati Uniti per la nuova legge che impone il ban di TikTok in caso di mancata vendita ad una compagnia locale (statunitense). Secondo i proprietari del social network, infatti, il provvedimento sarebbe una mossa senza precedenti, giudicata anticostituzionale.

TikTok porta in tribunale gli Stati Uniti per evitare il ban

Crediti: Canva

Secondo ByteDance, TikTok non potrebbe essere venduto senza essere stravolto completamente e di conseguenza la nuova legge statunitense costringerebbe il social network alla chiusura entro il 19 gennaio 2025. “Per la prima volta nella storia, il Congresso ha promulgato una legge che sottopone un’unica piattaforma a un divieto permanente a livello nazionale e impedisce a ogni americano di partecipare a una comunità online unica con più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo“, si legge nella denuncia.

Le limitazioni imposte dal governo cinese, secondo ByteDance, non consentirebbero la vendita di TikTok con il suo algoritmo e di conseguenza il social network potrebbe diventare “un’isola con un’esperienza completamente distaccata” negli Stati Uniti se il social network dovesse essere venduto a qualcun altro.

TikTok, quindi, ha deciso di chiedere alla corte di emettere una sentenza secondo cui la legge dell’amministrazione Biden viola la Costituzione degli Stati Uniti. L’obiettivo è anche ottenere immediatamente un ordine che impedisca al procuratore generale di far rispettare la legge.

