Android 14: disponibili da oggi le patch di sicurezza di maggio 2024

Puntuale come ogni mese, Google ha pubblicato oggi le patch di sicurezza di maggio 2024 per Android 14, dopo aver pubblicato ieri quelle relative a Pixel Watch. Come sempre, queste nuove patch sono disponibili per tutti i dispositivi Pixel, mentre gli smartphone di altri brand dovranno attendere che sia il produttore ad adattarle al sistema per fornire la sicurezza più aggiornata ai propri utenti.

Risolti 11 falle nelle sicurezza di Android 14 con le patch di maggio 2024

Crediti: Google

La patch di sicurezza di maggio 2024 è disponibile da oggi per Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, e 8 Pro, ed è aggiornata al 5 maggio 2024. Questo piccolo aggiornamento si occupa di risolvere ben 11 vulnerabilità nel sistema operativo mobile di Google, classificazione di pericolosità da “alta” a “critica“.

Se possedete uno di questi smartphone, l’installazione è sempre consigliata, mentre se possedete uno dispositivo di un altro brand dovrete necessariamente attendere che sia il produttore ad adattare le patch di sicurezza di maggio 2024 alla propria installazione di Android 14, con un aggiornamento realizzato ad-hoc.

