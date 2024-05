Samsung Galaxy Watch X (Watch 7 Ultra): prime immagini dal look “squadrato”

Aggiornamento 29/05: nuovi dettagli sul nome effettivo del nuovo smartwatch Samsung, li trovate nell’articolo.

Il prossimo evento Unpacked di Samsung sarà dedicato a pieghevoli ed indossabili (anche se per ora si parla solo di indiscrezioni) e dovremmo vedere varie sorprese. Tra queste ci sarebbe anche Samsung Galaxy Watch X, precedentemente conosciuto come Watch 7 Ultra, versione ultra-premium anticipata già da vari leak ma che ora assume finalmente una forma grazie alle immagini di un insider affidabile: ecco com’è fatto e cosa possiamo aspettarci!

Samsung Galaxy Watch X (Watch 7 Ultra): ecco il design del nuovo modello premium

Crediti: Onleaks x Smartprix

Oltre alle voci su un possibile modello Ultra, in precedenza sono spuntate anche indiscrezioni sul ritorno del design quadrato: il colosso tech asiatico avrebbe in programma un dispositivo dal formato tutto nuovo, o meglio che arriva dal passato dato che lo storico Galaxy Gear venne lanciato nel 2013 proprio con questo formato. Il prossimo Samsung Galaxy Watch X dovrebbe rappresentare il giusto compromesso: un cambio di look, un ritorno ad un form factor più squadrato ma senza estremismi (quindi mantenendo comunque delle linee vicine a quelle dell’attuale gamma Watch).

Le prime immagini render – ovviamente concept ma basate sulla realtà, come da tradizione per OnLeaks – mostrano un formato quadrato (con angolo arrotondati), un terzo pulsante fisico, speaker più grand ed uno stile rinnovato. L’insider in questione è uno dei più affidabili ma come al solito è bene prendere il tutto con cautela. Quindi quali saranno le novità del fantomatico modello Ultra?

Crediti: Onleaks x Smartprix

Per prima cosa il design: Samsung Galaxy Watch X avrà un formato quadrato ma un display circolare, con una cornica diversa rispetto a quella degli altri modelli della gamma. Non si ispira ad Apple Watch ma riesce a trovare una propria identità, almeno in base ai render. Il display dovrebbe essere un’unità da 1,5″ mentre le dimensioni generali sarebbero di 47 x 47,4 x 16,4 mm. Quanto trapelato ci fa sapere che sarebbe capace di resistere a immersioni fino a 100 metri di profondità e avrebbe una batteria dall’autonomia fino a 100 ore.

Come anticipato poco sopra, il dispositivo presenterebbe un terzo pulsante sul lato destro. Osservando il retro è possibile notare un riposizionamento dei sensori per la salute; presente anche quello dedicato alla temperatura. I cinturini ora sembrano più integrati con la cassa, mentre le griglie degli speaker appaiono visibilmente più grandi. Presenti all’appello dei fori riconducibili ai microfoni.

Il nuovo Samsung Galaxy Watch X dovrebbe debuttare a luglio, durante il prossimo evento Unpacked; per quanto riguarda specifiche e funzioni, stando ai leak ci sarebbe un chipset inedito realizzato a 3 nm (Exynos W1000), il supporto alla ricarica rapida da 15W e il monitoraggio della glicemia.

