Honor Magic V3 sarà il primo al mondo con AI Defocus, la nuova tecnologia CONTRO LA MIOPIA

Durante il suo keynote al MWC 2024 di Shanghai (“The Human-AI Synergy: Intelligent Devices Will Empower People Better”), Honor ha presentato due nuove tecnologie incentrate sull’uomo. Si tratta di AI Defocus Eye Protection e AI Deepfake Detection, che sfruttano l’intelligenza artificiale per alleviare la miopia e prevenire le minacce. E anche se non è stato ancora mostrato, il protagonista non può che essere Honor Magic V3, il prossimo top di gamma pieghevole del brand.

AI Defocus Eye Protection e AI Deepfake Detection: ecco le prossime novità in arrivo per Honor, presentate al MWC 2024 di Shanghai

Crediti: Honor

La prima novità è AI Defocus Eye Protection: considerando l’aumento globale dei casi di miopia causati da una visione prolungata dello schermo, questa tecnologia sfrutta l’intelligenza artificiale per simulare la messa a fuoco degli occhiali sul display. È dimostrato che indossare occhiali con lenti defocus favorisce la salute degli occhi, in quanto provocano intenzionalmente una sfocatura controllata nel campo visivo periferico dell’utente per aiutare a mantenere una visione centrale chiara. Questo effetto crea una percezione visiva alterata che rallenta il processo di allungamento dell’occhio, che porta alla miopia. Passando dalla protezione degli occhi alla prevenzione e alla creazione di una tecnologia in grado di portare sollievo ai consumatori, l’AI Defocus Eye Protection di HONOR ha dimostrato di ridurre la miopia transitoria degli utenti di 13 gradi in media dopo 25 minuti di lettura, con alcuni utenti che hanno registrato una riduzione massima di 75 gradi. Questa novità debutterà per la prima volta a bordo di Honor Magic V3, il prossimo pieghevole della casa cinese.

Crediti: Honor

Aggirando i rischi presentati dalla tecnologia AI “deepfake” basata su cloud, Honor ha introdotto AI Deepfake Detection. Per aiutare a contrastare le truffe e rilevare i contenuti falsificati digitalmente, questa nuova tecnologia esamina fotogramma per fotogramma informazioni come il contatto visivo, l’illuminazione, la nitidezza dell’immagine e la riproduzione del video per identificare difetti impercettibili all’occhio umano. Inoltre, l’AI Deepfake Detection è stata addestrata attraverso un ampio set di dati di video e immagini relativi a truffe online, consentendo all’AI di eseguire l’identificazione, lo screening e il confronto in tre secondi. Se la funzione rileva contenuti sintetici o alterati, viene immediatamente emesso un avviso di rischio per l’utente, evitando che continui a impegnarsi con i potenziali truffatori per la sua sicurezza.

