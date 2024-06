Curiosi del primo SUV elettrico di Xiaomi? Foto dal vivo e immagini

Aggiornamento 27/06: dopo le foto, abbiamo le immagini render del primo SUV elettrico realizzato da Xiaomi, le trovate nell’articolo.

Per il lancio della sua prima auto elettrica, la divisione EV di Xiaomi ha optato per una berlina full-size, ma per il prossimo modello si vocifera che ci sarà un cambio di direzione. In modo da ampliare il suo catalogo automobilistico, l’azienda di Lei Jun starebbe puntando verso un’altra categoria, come confermano le foto dal vivo del veicolo che è stato paparazzato su strada.

Ecco le prime foto dal vivo di quello che dovrebbe essere il SUV elettrico di Xiaomi

Come vociferato non troppo tempo fa, la seconda auto elettrica targata Xiaomi si porrebbe come diretta rivale della Tesla Model Y, cioè un crossover SUV elettrico, una via di mezzo fra una berlina e un SUV tradizionale. Nelle immagini possiamo vedere come la vettura sia stata opportunamente camuffata, almeno in parte, per evitare che eventuali foto svelino troppo della sua estetica.

Evidentemente sta venendo testata su strada da Xiaomi, ma i camuffamenti lasciano comunque trasparire delle forme che ricordano quelle della Ferrari Purosangue. Sul tettuccio è visibile il sensore LiDAR per abilitare le funzioni avanzate di guida assistita che sono state recentemente potenziate tramite aggiornamento.

Sulla base delle foto “incriminate”, dei grafici hanno realizzato delle immagini render che ci permettono di capire meglio come sarebbe fatto questo SUV Xiaomi. Ritroviamo i fanali affusolati sul frontale e le luci posteriori che attraversano l’intera sezione, e più in generale le linee non si discostano poi troppo dalla SU7.

In occasione di una conferenza con gli investitori lo scorso aprile, il co-fondatore e CEO Lei Jun parlò di come la richiesta fra berline e SUV sia pressoché paragonabile nell’industria automobilistica tradizionale, mentre in quella elettrica si tendano a vendere di più le berline. Alle domande se Xiaomi fosse intenzionata a lanciare un SUV, la sua risposta è stata un no comment che lascia intuire che qualcosa stia bollendo in pentola.

Nome in codice MX11, il suo lancio sul mercato è previsto verso fine 2025, dopodiché dovrebbe arrivare il turno della terza auto Xiaomi, che in quel caso sarà dedicata alla fascia più economica.

