Su Pixel Watch e Watch 2 arriva l’aggiornamento di maggio: tutte le novità

Con grande puntualità Google ha pubblicato oggi l’aggiornamento di maggio 2024 per i suoi dispositivi indossabili Pixel Watch e Pixel Watch 2. Questo aggiornamento non include nuove funzionalità, ma si occupa principalmente di installare le ultime patch di sicurezza disponibili per il dispositivo, quindi l’installazione è caldamente consigliata a tutti gli utenti.

Con l’aggiornamento di maggio arrivano su Pixel Watch le nuove patch di sicurezza

Google Pixel Watch 2

Tutti i dispositivi Pixel Watch e Pixel Watch 2 supportati con Wear OS 4 riceveranno l’aggiornamento software di maggio 2024 a partire da oggi. Il rollout continuerà nel corso della prossima settimana in fasi a seconda dell’operatore (nel caso delle versioni LTE) e del dispositivo. Gli utenti riceveranno una notifica sul proprio orologio non appena l’aggiornamento in versione OTA sarà disponibile per il proprio dispositivo. L’aggiornamento prevede i seguenti cambiamenti.

Versione TWD9.240505.001.A1

L’aggiornamento software di maggio 2024 include le ultime patch di sicurezza per gli utenti di Pixel Watch.

Per forzare la ricezione dell’aggiornamento sul proprio Pixel Watch e Watch 2 sarà necessario semplicemente fare tap più volte sulla scritta “L’orologio è aggiornato” che compare alla voce “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema“.

