Pixel 8a ufficiale in Italia: l’AI di Google ad un prezzo accessibile

Dopo un lungo periodo caratterizzato da leak e “conferme” prima del tempo, finalmente il nuovo smartphone della gamma Pixel è davvero ufficiale. Google Pixel 8a debutta in Italia e porta tutti i vantaggi dell’AI di Big G e le caratteristiche dei modelli maggiori della serie in un formato dal prezzo più accessibile.

Crediti: Google

Il design di Pixel 8a è mutuato dai fratelli maggiori Pixel 8 e 8 Pro, con un look raffinato ed una buona maneggevolezza: il dispositivo presenta i bordi arrotondati, un retro opaco ed una cornice in alluminio lucido. Inoltre parliamo di un modello IP67, in grado di resistere a cadute, scivolamenti e polvere. Frontalmente trova spazio un display più luminoso del 40% rispetto a quello di Pixel 7a, con una velocità di aggiornamento di 120 Hz. Ciliegina sulla torta, a questo giro sono arrivati anche due nuovi colori: aloe (in edizione limitata) e azzurro cielo vanno ad unirsi alle opzioni neutre (nero ossidiana e grigio creta). Tra le altre novità, per la prima volta è presente un’opzione di archiviazione con 256 GB.

Come al solito quando si parla di Google, viene dato ampio spazio al comparto fotografico con un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra-wide da 13 MP ed una selfie camera da 13 MP. Grazie al chipset proprietario Tensor G3, il Pixel 8a è dotato di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per ottenere il massimo da foto e video:

Scatto Migliore consente di creare lo scatto di gruppo desiderato. Potrete scegliere l’espressione migliore per tutti in una serie di foto

consente di creare lo scatto di gruppo desiderato. Potrete scegliere l’espressione migliore per tutti in una serie di foto Magic Editor consente di riposizionare e ridimensionare i soggetti o di utilizzare le preimpostazioni per rendere lo sfondo più luminoso, il tutto in pochi tocchi

consente di riposizionare e ridimensionare i soggetti o di utilizzare le preimpostazioni per rendere lo sfondo più luminoso, il tutto in pochi tocchi Gomma Magica Audio rimuove facilmente i suoni che distraggono nei video, come il vento, la folla e altri rumori, per un audio nitido e chiaro.

Pixel 8a include anche lo Zoom ad Alta Definizione fino a 8x e funzioni come Gomma Magica, la modalità Foto Notturna e Foto Nitida. Come tutti i Pixel, anche il Pixel 8a include Real Tone, per rappresentare accuratamente la tonalità della pelle di ognuno nelle foto e ora anche nei video. Proprio come per i fratelli maggiori viene dato ampio spazio all’AI: il telefono dispone delle funzioni Cerchia e Cerca (basta usare il dito per disegnare un cerchio, scarabocchiare o toccare un’immagine, un testo o un video per cercare ciò che vi interessa) e l’assistenza alle chiamate Pixel (iltro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me, Chiamata Nitida e altre ancora).

Crediti: Google

In merito alla sicurezza, il SoC proprietario Tensor G3 è affiancato dal chip Titan M2 certificato; inoltre è presente anche una VPN integrata per una protezione aggiuntiva. Per gli aggiornamenti, Google promette 7 anni di supporto software, compresi gli aggiornamenti di sicurezza e gli upgrade di Android.

Prezzo e promozioni disponibili

Crediti: Google

Il nuovo Google Pixel 8a debutta in Italia a partire da 549€ ed è disponibile in preordine su Amazon e Google Store dal 7 maggio. Le vendite vere e proprie partiranno il 14 maggio su Google Store, Amazon, Unieuro e Vodafone. Per quanto riguarda le promozioni disponibili di seguito trovate tutti i dettagli in base agli store.

Amazon Promo valida dal 7 al 20 Maggio: Trade-in con extra valutazione di 150€ Promo valida al 21 Maggio al 3 Giugno: 100€ di voucher per acquistare prodotti dell’ecosistema Pixel: Telefoni Pixel, Buds Pro, Buds A, Watch 2 e Tablet standalone o versione bundle (con base di ricarica)

Google Store Promo valida al 7 Maggio al 3 Giugno: Trade-in con extra valutazione di 150€ + possibilità di avere Google Buds A-series al 50% in abbinata

Vodafone Promo valida solo in store dal 14 maggio – Trade-in con extra valutazione di 100€

Unieuro Promo valida solo in store dal 14 maggio – Trade-in con extra valutazione di 150€



Pixel 8a – Scheda tecnica

Dimensioni di 152,1 x 72,7 x 8,9 mm per 188 grammi

Certificazione IP67

Display OLED da 6,1″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz e luminosità fino a 2.000 nit di picco, vetro protettivo Gorilla Glass 3

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz e luminosità fino a 2.000 nit di picco, vetro protettivo Gorilla Glass 3 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Google Tensor G3 a 4 nm Samsung + co-processore Titan M2

a 4 nm Samsung + co-processore Titan M2 CPU a 9 core (1 x Cortex-X3 a 2,91 GHz + 4 Cortex-A715 a 2,37 GHz + 4 Cortex-A510 a 1,7 GHz)

a + 4 Cortex-A715 a 2,37 GHz + 4 Cortex-A510 a 1,7 GHz) GPU Mali-G715 MP7

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 4.492 mAh con ricarica rapida da 27W e wireless

con ricarica rapida da e Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, DisplayPort e speaker stereo

Fotocamera da 64 + 13 MP f/1.89-2.2 con IMX787, ultra-wide IMX712 (FOV 120°) e OIS

f/1.89-2.2 con IMX787, ultra-wide IMX712 (FOV 120°) e OIS Selfie camera da 13 MP f/2.2 con IMX712 e ultra-wide (FOV 96.5°)

f/2.2 con IMX712 e ultra-wide (FOV 96.5°) Sistema operativo Android 14

