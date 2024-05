Su Gemini arriva anche YouTube Music? Google ci sta lavorando

Il vantaggio di Google Gemini rispetto alle altre intelligenze artificiali è quello di poter sfruttare uno sconfinato ecosistema messo a disposizione dall’azienda di Big G. Gli sviluppatori, infatti, hanno deciso di integrare in Gemini i servizi di Google tramite estensioni e il prossimo potrebbe essere proprio YouTube Music per risposte con le canzoni presenti nel servizio.

Con una nuova estensione Gemini potrà fornire risposte con le canzoni di YouTube Music

Crediti: Android Authority

Gli esperti di Android Authority, infatti, hanno scoperto all’interno dell’app di Google (v15.17.28.29.arm64) una nuova estensione dell’intelligenza artificiale di Gemini che permetterà agli utenti di collegare YouTube Music al chatbot per ottenere risposte che possano integrare anche link alle canzoni presenti nel catalogo del servizio di streaming.

In questo modo sarà possibile chiedere a Google Gemini di riprodurre le proprie canzoni preferite, oppure di scoprirne di nuove. Sarà possibile, inoltre, cercare delle specifiche canzoni all’interno del servizio, mentre l’AI si occuperà di riprodurle tramite la versione web di YouTube Music.

Al momento non sappiamo quando questa estensione sarà disponibile per tutti, ma per utilizzarla sarà probabilmente necessario avere attivo un abbonamento a YouTube Music Premium.

