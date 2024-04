Alla gente non interessa Vision Pro: Apple dimezza le stime di vendita

Il periodo “honeymoon” (luna di miele) per Vision Pro sembra essere terminato, con il grande pubblico che ha perso completamente (o quasi) l’interesse per il nuovo dispositivo per la realtà mista realizzato da Apple. L’interesse generale sarebbe calato a tal punto da costringere la compagnia di Cupertino a rivedere pesantemente le stime di vendita del dispositivo, arrivando quasi a dimezzarne le spedizioni.

L’interesse del pubblico per Vision Pro sembra essere calato drasticamente

Crediti: Apple

Secondo le informazioni riportate dal noto analista e insider Ming-Chi Kuo, l’interesse del pubblico globale per Apple Vision Pro sarebbe scemato ben oltre le aspettative della compagnia guidata da Tim Cook, al punto da dover dimezzare la quantità di dispositivi che potrebbero essere spediti in tutto il mondo durante il 2024.

Alla Worldwide Developer Conference che si terrà a giugno, infatti, Apple dovrebbe annunciare l’espansione della disponibilità in nuovi paesi di Vision Pro, ma i visori a disposizione degli altri mercati saranno dimezzati: secondo Kuo, infatti, la compagnia avrebbe abbassato la stima da 700-800mila dispositivi a soltanto 400-450mila.

Un taglio importante che potrebbe portare anche ad una revisione della strategia per questo settore: Apple, proprio per questo motivo, potrebbe non aggiornare l’hardware o rilasciare nuovi modelli di Vision Pro aggiornati fino al 2027, almeno stando alle informazioni riportate dall’insider.

