Il primo tablet POCO esiste ed è stato certificato: quando arriverà

Ci sono stati anni in cui Xiaomi non faceva più parte del mercato dei tablet: oggi non è più così, e non soltanto sotto il marchio principale ma anche quelli secondari come Redmi e POCO. Abbiamo la serie Xiaomi Pad, quella Redmi Pad e a quanto pare a breve potremmo avere anche quella POCO Pad. Lo rivelano le certificazioni tecniche, dove l’inedito dispositivo ha fatto la sua prima apparizione.

Dopo Xiaomi e Redmi, anche POCO sta preparando il suo primo tablet

Crediti: EEC

L’ente Eurasian Economic Commission (EEC) ha certificato quello che dovrebbe essere il primo tablet marchiato POCO. Non ne conosciamo ancora il nome commerciale: ipotizzando che possa seguire la linea di Xiaomi e Redmi ed essere denominato POCO Pad, sappiamo che il modello è siglato come 2405CPCFBG. E come ci insegnano queste sigle, il fatto che finisca con la lettera G conferma che il tablet sarà venduto anche sul mercato Global.

Non sappiamo ancora niente delle sue specifiche tecniche e non ci sono ancora sue immagini, ma c’è un altro dettaglio che si evince dalla sigla. I numeri “24” e “05” indicano che la data di presentazione dovrebbe coincidere con il mese di maggio 2024.

